美国无人机-俄罗斯战斗机在作战中发生空中冲突，自冷战以来尚属首次. March. 16, 2023 07:50. by 华盛顿=文炳基常驻记者、巴黎=赵恩雅常驻记者 weappon@donga.com、achim@donga.com. 当地时间14日，正在乌克兰南部黑海上空侦察的美军无人机与俄罗斯战斗机相撞坠毁。这是自冷战以来，美国和俄罗斯军用飞机首次在军事作战中发生冲突。这是自去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美俄在战场上首次发生直接冲突，有人担心，两国之间的军事紧张有可能加剧。 美军欧洲司令部当天表示：“上午7时03分左右，俄罗斯苏-27战斗机与在黑海上空国际空飞行的无人机MQ-9螺旋桨相撞，导致MQ-9坠毁。" 据美军当局透露，这架MQ-9型战斗机离开罗马尼亚空军基地后，在乌克兰克里米亚半岛南侧120公里上空执行侦察任务，在附近飞行的两架苏-27飞机对它进行30-40分钟的近距离飞行，展开了拦截行动。苏-27为了破坏安装在无人机上的摄像头和传感器等侦察装备，在MQ-9上面飞行并喷洒了燃料（航空油）。在此过程中，无人机与战斗机相撞，螺旋桨被切断，遥控MQ-9的美军随即让它坠入了大海。 美国拜登政府批评说，在国际水域上空的威胁飞行引发的冲突“明显违反了国际法”，“这是俄罗斯不负责任的行为”。美国国务院当天召见俄罗斯驻美国大使安东诺夫提出了抗议。 俄罗斯反驳了美国的主张。俄罗斯国防部否认说：“俄罗斯战斗机没有使用空战武器，没有与无人机接触，安全返回了基地。”俄方称，美国MQ-9进入了俄罗斯为乌克兰“特别军事行动”（入侵作战）而划定的飞行限制区域内，而且是无人机自行丧失操纵力并下降。 此外，俄方还针锋相对地表示，今后将阻止美军在黑海上空进行侦察。据俄罗斯官方媒体塔斯社15日报道，安东诺夫通过声明表示：“我们警告（美国）不要进入、也不要渗透被划为特别军事作战区域的上述地区。该事件是（美国的）挑衅。”不过，他还表示：“我们不希望美国和俄罗斯之间的任何对立。”

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