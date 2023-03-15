正在欧洲巡访的吴世勋市长：“考虑引进汉江水上巴士”. March. 15, 2023 07:41. by 伦敦=李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔市市长吴世勋表示，继连接汉江南北的观光缆车之后，将考虑引进往返东西的大众交通工具水上巴士。 正在欧洲巡访的吴市长13日（当地时间）乘坐英国伦敦泰晤士河的水上巴士“河滨巴士（River Bus）”后表示：“我们认为（水上巴士）在技术上完全行得通”，“将回到首尔，从实用性和技术方面进行探讨。” 从1999年开始在伦敦运行的“河滨巴士”是快速客轮，已成为每年有1040万人（以2018年为准）使用的大众交通工具。该河滨巴士每次可搭载100~150人，时速约50公里，从泰晤士河畔的伦敦塔到格林威治市场只需18分钟。而在上下班时间段，这一路程开车最多需要55分钟。票价为单程10英镑（约1.6万韩元）。北格林威治码头相关人士表示：“周末和公休日游客较多，平日主要市民使用。” 吴市长当天乘坐了25分钟的河滨巴士，他表示：“非常快，而且没有噪音，非常舒适”，“按照这样的速度，从蚕室到上岩只需20、30分钟就足够了。” 将研究建设10个左右车站的方案。 部分人指出，水上巴士可能会像吴市长于2007年引进的汉江水上呼叫出租车一样，利用率会比较低。对此，首尔市相关人士解释说：“比起水上出租车，水上巴士的搭乘人员更多，因此预计会有需求和经济性。” 吴市长原计划在乘坐河滨巴士后乘坐伦敦的缆车“IFS云”。其宗旨是亲自体验类似于首尔市通过“大汉江”计划发表的横穿汉江的缆车的城市型电缆车。但当天，电缆车所在的北格林威治地区刮起最大风速达每秒17米的大风，导致停运，缆车搭乘被取消。据说，缆车采用的是多辆小型客车一起移动的方式，因此更容易受到风的影响。 更何况，2012年伦敦奥运会时建设的“IFS云”最近因用户减少，每年出现90亿韩元的赤字。吴市长表示：“来到现场后更加慎重了”，“有必要对经济妥当性和实用性进行更多的思考。我们将利用充分的时间研究各路线有什么优缺点。”

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