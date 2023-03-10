在汉江设置观光缆车……第二世宗文化会馆将入驻汝矣岛. March. 10, 2023 07:44. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 这里将设置可以穿越汉江享受风景的缆车。可以进行水上活动的港湾和第二世宗文化会馆等大规模旅游、文化、艺术设施也将在汉江边建设。 首尔市市长吴世勋9日在中区市政府召开记者说明会，发表了包括55个项目在内的“大汉江项目推进计划”。这是吴市长2007年发表的完善“汉江文艺复兴”事业的“汉江文艺复兴2.0”版本。吴市长解释背景说：“虽然‘汉江文艺复兴’开启了汉江的新文化，但很多人认为汉江仍然不方便接近，缺乏娱乐”，“现在是时候追求汉江的新飞跃了。” 首先，为了提高汉江的接近性，计划将交通工具多样化。在主要据点设置横跨汉江的缆车，作为旅游及大众交通工具。计划以麻浦区兰芝汉江公园附近为起点，按区域建设滨水港口，激活水上交通。首尔市相关人士表示：“利用城市空中交通（UAM）的汉江旅游商品也将以2025年为目标实现商用化。” 大规模的文化艺术空间也将设置在汉江边。汝矣岛公园将建设第二世宗文化会馆。首尔市相关人士解释说：“当初计划在永登浦区文来洞建设，但考虑到接近性等，将用地改为汝矣岛。”潜水桥将转换为步行桥，可以在桥上进行电影放映和小规模演出。重建的汝矣岛示范公寓附近将建设首尔文化广场，龙山区鹭得岛也将被装饰成自然和艺术相结合的岛屿。 此外，还将推进恢复汉江自然性的工程。到2025年为止，将可复原的57.1公里混凝土护岸（为防止河川侵蚀在斜坡上设置的设施）改为铺有植物垫的自然型护岸。将植被保存完好的江西湿地生态公园追加指定为生态景观保护区。 大汉江项目大部分由民间投资进行。吴市长表示：“（几乎）不需要首尔市的预算。我们将确保所有事业都投入到最低限度的市财源中。

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