“将以更强的面貌回归赛场”，内马尔将接受脚踝手术. March. 08, 2023 07:45. by 金東昱 creating@donga.com. 因脚踝频繁受伤而倍感疲惫的内马尔（31岁•巴黎圣日耳曼队）最终将登上手术台。手术后恢复最多需要4个月左右的时间，因此实际上他已经结束了本赛季所有的征程。 巴黎圣日耳曼俱乐部（PSG）7日通过球队官网表示，“最近几年内马尔右脚踝不稳定的情况频发”，“为了避免再次发生危险，球队医疗人员建议他进行韧带重建手术。所有专家都认为需要手术。” 据球队透露，内马尔即将前往卡塔尔多哈的一家医院接受手术。球队预测，手术后经过康复过程，回到球队需要3、4个月的时间。考虑到PSG的法甲最后一场比赛定于6月4日举行，因此内马尔实际上等于结束了本赛季。截止到7日，内马尔以24个攻击点（13个进球、11次助攻）继队友里奥内尔•梅西（25个）之后，在该领域排名联赛第2位。内马尔当天在自己的社交媒体上留言说：“将以更强的面貌回归赛场。” 内马尔在上个月19日与里尔队进行法甲联赛主场比赛时右脚踝扭伤。当时，内马尔被担架抬走时，用双手捂住右脚踝，表情非常痛苦。此前，内马尔曾多次右脚踝受伤。在去年卡塔尔世界杯小组赛第1轮与塞尔维亚队的比赛中，内马尔因同一部位受伤，缺席了小组赛后两轮的比赛。 内马尔缺席的PSG队将于9日与拜仁慕尼黑队（德国）进行2022~2023赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛16强战次回合比赛。PSG队在首回合比赛中以0比1败北，次回合面临非常严峻的考验。

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