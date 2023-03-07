济州第二机场重新推进，环境部“有条件地同意”. March. 07, 2023 07:50. by 金艺允记者•李祝福记者 yeah@donga.com,bless@donga.com. 济州第二机场以“有条件的协议”通过了战略环境影响评价，预计最早将于2025年开工，2030年竣工。 6日，环境部就济州第二机场建设事业战略环境影响评价向国土交通部提出了“有条件协议（有条件地同意）”的意见。环境部当天表示：“经过专门机构的讨论，承认了计划的适当性和选址的妥当性，因此向国土部通报了‘有条件的协议’。”国土部计划，如果与环境部完成战略环境影响评价协议，将反映这一情况，公开济州第二机场基本计划，并收集济州岛居民的意见。 济州第二机场继济州市现有的济州国际机场之后，将建设在西归浦市城山邑一带。该机场面积为545.7万平方米，设有3.2公里长的跑道，是济州机场的约1.5倍规模。离城山日出峰、涉地可支散步路等济州西侧著名旅游景点附近很近。 济州第二机场的建立始于2015年国土部发表包括机场预定地在内的项目计划。2019年国土部长官元喜龙担任济州岛知事时，曾正式推进，但因战略环境影响评价受阻而被保留。当时国土部继2019年9月首次向环境部提交战略环境影响评价书后，同年12月、2021年6月等两次补充提交了评价书。但2021年7月，环境部以△鸟类栖息地保护方案不足 △需要重新评估飞机噪音影响 △北方狭口蛙等法种保护物种影响预测不足等为由，以“补充内容不足”为由予以驳回。 8年来一直没有进展的济州第二机场，在1月份国土部于去年再次向环境部提交战略环境影响评价书后再次被推进，此次通过第一道关口后有望加快进度。

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