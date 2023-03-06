韩国方案：“日本征用被告企业将参与‘韩日未来基金’”. March. 06, 2023 07:38. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 据悉，就日本帝国主义强占时期强制征用受害者赔偿解决方案，韩国全国经济人联合会（全经联）和日本经团联决定共同建立“未来青年基金（暂称）”。据确认，两国政府就负有赔偿责任的日本被告企业三菱重工业、日本制铁参与该基金达成了共识。 韩国政府定于6日公布韩国强制征用赔偿解决方案。其中包括行政安全部下属的“日本强制动员受害者支援基金会”利用浦项制铁等因《韩日请求权协定》受惠的16家国内企业捐赠的资金、代为赔偿受害者的“第三方偿还”方案等。韩国政府消息灵通人士表示，如果韩国政府宣布解决方案，日本首相岸田文雄将表明日本政府继承包含对殖民统治进行痛彻反省的立场。 综合5日《东亚日报》的采访来看，两国间的核心争论焦点“被告企业参与赔偿”问题，被告企业将参与用于韩日青年福利等的未来青年基金。总统室国家安保室长金圣翰当天前往美国时表示：“韩日青年和未来一代为开创两国关系的新时代将发挥怎样的作用、积累怎样的潜力，两国经济界等正在协商能够做出贡献的方案。” 这是在日本政府坚持“强制征用问题已通过1965年《韩日请求权协定》得到解决”、被告企业不能通过支援基金参与偿还赔偿的立场下提出的对策。韩国政府核心相关人士表示：“无论是采取何种方式被告企业都要出钱的韩国立场和不能通过支援基金交钱的日本立场之间，采取了折中的解决方法。” 不过，如果被告企业不通过支援基金，而是通过未来青年基金采取“间接贡献”的方式，预计会引发是否符合受害者要求的赔偿宗旨的争议。据悉，对于增进韩日友好有同感的日本大企业等普通企业，两国政府正在协商不仅参与两国财界筹集的共同基金，还自发参与支援基金筹集的基金的方案。 据悉，对于强制征用受害者的道歉，岸田将继承1998年金大中总统和日本首相小渊惠三发表的《21世纪新韩日伙伴关系共同宣言》中包含的“对过去殖民统治表示痛彻反省和真诚的道歉”的立场。也就是说，将以此来代替对强制征用受害者的道歉。

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