曾经说过该说的话的那些女性. March. 04, 2023 08:03. by 李智允记者 leemail@donga.com. 最近去书店的话，柜台上的触手可及的每个地方都摆放着女作家的作品。李箱文学奖大赏获奖者去年和今年都是女性小说家。这在200年前是无法想象的事情。朝鲜时代是女性受压迫的社会。女性只能做针线活和料理等“女性要做的事情”，根据父母的意愿，和连面都没见过的男人结婚。一想到没有女性发出自己的声音，不知为何感到委屈和郁闷。 但是，真的一个人都没有吗？《朝鲜的帅魅女》证明了非凡、主体性的女性并不像《朴氏传》那样只是虚构存在，给人以痛快感。在韩国学中央研究院研究古典小说和性角色的4名学者聚在一起，在国家记录中，在民间野史轶闻集中发掘出了具有进取心的女性人物。东亚日报从2018年9月开始到第二年3月为止，补充了27篇连载的原稿，增加了13篇，共记录了40人的故事。 有一位连名字都没剩下的女子。从前两班家族没有在族谱里写上女人的名字，只剩下姓氏。全州李氏女士从小开始做学问。虽然出生在富足家庭并学习的女性有一些，但李某并没有被关在家里。她执笔了朝鲜最长的小说《玩月会盟宴》。卷数为180卷，字数约达300万字。为了实力得到认可，她甚至将书籍流通到了宫殿。宫中人传阅了书。她成为了畅销书的作者。 这本书从非凡的女性到平凡的女性都有所体现。坚持阻止丈夫单方面离婚要求的女性、壬辰倭乱时处决日军将帅的女性、在济州受到正祖召唤游览汉阳和金刚山的女性…….这表明，朝鲜时代的女性也和男性一样，是拥有梦想、勇气和欲望的人。作者们表示：“希望今天也能给所有饱受歧视的女性带来力量。”

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