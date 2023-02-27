崔佳温在“Dew Tour”单板滑雪超级U型池比赛上夺冠，成为最年轻的冠军. February. 27, 2023 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. 来自韩国的单板滑雪希望之星崔佳温（15岁•世和女子中学•照片）在美国Dew Tour单板滑雪超级U型池（SuperPipe）比赛中创下了大赛历史最高分，成为该项目史上最年轻的冠军。 26日，崔佳温在美国科罗拉多州Cooper Mountain举行的2023女子单板滑雪超级U型池大会上，以98.33分的成绩登上了冠军宝座。由此，崔佳温以14周岁零115天的年纪获得冠军，成为历史上最年轻的冠军。继上月在X-Games女子超级U型池赛上成为最年轻的夺冠选手后，接连震惊世界。崔佳温刷新了克洛伊•金（美国）在X-Games中保持的女子超级U型池最年轻冠军记录（14岁零9个月）。 Dew Tour与X-Games一起是美国代表性的极限运动大赛，创立于2005年。超级U型池是奥运会正式项目U型池（HalfPipe）的一种，在倾斜的半圆筒形斜坡上，根据旋转和跳跃等空中表演的基本动作和旋转、技术、难度，由评委们评分后决定排名。 崔佳温在第一次试跳中，以与滑行相反的方向悬挂于半空中，继旋转的720回旋之后，成功完成了720度跳跃动作，获得了91.33分。在第2次试跳中，她连续成功完成900度跳跃和900度回旋动作，获得了95.66分，在第3次试跳中，从900度转向开始，连续成功完成1080度跳跃和900度回旋动作，获得了98.33分的高分。崔佳温说：“看到分数后不敢相信。继X-Games之后，再次受邀参加Dew Tour这个大型活动，能够再次获得金牌，感到非常高兴。” 排在第2位的是拿到90.66分的帕蒂•周（12岁•中国），排在第3位的是获得80分的贝娅•金（17岁•美国）。从8岁开始在美国全国大赛上夺冠，被称为“神童”而备受瞩目的周遭遇崔佳温的阻击，失去了成为最年轻冠军的机会。

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