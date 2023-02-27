美国“电动汽车充电器版IRA”或登场……“55%以上的零部件要使用美国产”. February. 27, 2023 07:43. by 郭道荣记者、朴贤益记者 now@donga.com,beepark@donga.com. 意味着美国本国优先主义的“美国优先（America First）”战略正在越来越强烈地勒紧韩国产业界。美国政府有关人士的一句话有可能限制韩国半导体企业在中国国内生产，半导体业界的不确定性进一步增大。在电池业界，距离《通货膨胀削减法案》（IRA）的详细指导方针发表还有一个月的时候，甚至出现了“充电器版IRA”。企业之间有言论称：“美国的双手握着韩国的主力增长产业—半导体和电池。” 据相关业界26日透露，拜登政府本月15日（当地时间）发表的“购买美国货（Buy America）”法案详细规定使国内企业陷入了混乱。政府决定投入约10万亿韩元，在美国全境建设50万辆电动汽车所需充电站的该法案于2021年通过。但是具体规定中却附加了要想得到充电器补助金，必须使用美国产钢铁，在美国进行最终组装的条件。特别是从明年7月开始，55%以上的零部件必须在美国制造。这实际上就是充电器版IRA。 瞄准美国出口的韩国国内制造企业突然不得不考虑在当地建立工厂。准备在美国当地生产的企业也在确保美国产材料方面进入了紧急状态。充电器企业A公司的相关人士表示：“美国产材料质量下降的情况很多，而且现在要想紧急突破供应线，只能以比当地企业相对较高的价格签订合同。”

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