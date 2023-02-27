土耳其、叙利亚地震死亡人数累计超过5万人. February. 27, 2023 07:43. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 袭击土耳其和叙利亚的地震造成的死亡人数已超过5万人。此次强震是进入21世纪以来造成人员伤亡第六大的自然灾害。 据路透社等外媒报道，土耳其灾难管理局表示，自当地时间26日发生强震后到24日为止，累计死亡人数为4.4218万人。加上叙利亚当局最近公布的5914名死亡者，两国在地震中有50132人丧生。在叙利亚活动的人权团体“叙利亚人权观察所”认为，地震造成的叙利亚死亡人数为6760人，因此有分析认为，实际死亡人数可能比50132人还要多。 据土耳其政府透露，超过190万人为了躲避曾居住过的房子，停留在临时避难所、酒店、公共设施，叙利亚也出现了超过10万名的灾民。 土耳其政府表示，已着手为灾民重建住宅。据美国银行JP摩根推算，新建在此次地震中受损的住宅和各种基础设施将花费250亿美元（约32.95万亿韩元）。相反，在叙利亚发生地震的西北部叛军控制地区，无人机空袭造成2人死亡。到目前为止，还没有查明是谁实施了空袭。

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