美国核潜艇时隔4个月进入釜山港……“下个月韩美军事演习之前，将负责对朝监视”. February. 27, 2023 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国海军洛杉矶级核动力攻击潜艇“春田”号（SSN 761，6000吨）23日驶入釜山海军作战基地。这是美国核潜艇自去年10月底以来时隔4个月再次在韩半岛展开。不久，韩美国防官员在华盛顿举行以假设朝鲜核攻击为剧本的延伸威慑手段运用演习后，共同参观了战略核潜艇内部，并公开美国战略资产在韩半岛的展开，提高了警告朝鲜的力度。分析认为，此举意为不会手朝鲜反对下月韩美联合军演的武力挑衅坐视不理。 美国太平洋舰队当地时间25日在社交媒体上公开的照片中，船体舰桥塔侧面并排贴有太极旗和星条旗的“春田”号进港场面和韩国海军的欢迎活动等。美国太平洋舰队解释说：“‘春田’号是部署在关岛基地的5艘洛杉矶级核潜艇之一，将在美国第七舰队作战区域定期展开作战。”韩国军方消息灵通人士表示：“据悉，‘春田’号在釜山港得到军需物资供应后，将在韩半岛周边停留至下月韩美联合军演，执行对朝监视及遏制任务。” 这意味着，如果朝鲜以联合军演为借口强行发射洲际导弹或进行第7次核试验等高强度挑衅，韩美将立即显示延伸威慑的态势。 “春田”号核潜艇最长可在90天内不浮出水面进行水中行动。该潜艇拥有数十枚最远可对3100公里以外目标进行超精密打击的战斧巡航导弹、鱼雷、深水炸弹等强力武装。韩国军方相关人士表示：“朝鲜接连发射‘火星-15’型（洲际导弹）和超大型火箭炮（KN-25），对韩美核威胁更加露骨化，（‘春田’号）明确表示，将积极应对朝鲜，使其作为比B-1B战略轰炸机更隐秘、更致命的延伸威慑手段。” 此外，美国印度太平洋司令部25日在社交媒体上公开了被称为“空中暗杀者”的“死神”（MQ-9）无人攻击机参加了最近在关岛一带举行的美国、澳大利亚、日本等三国“应对朝鲜”的联合空中演习的事实。该演习的主要目的是阻止朝鲜等国的军事威胁，因此，公开“死神”参加演习是对朝警告的一环。 此前，美国曾于去年10月在日本九州鹿儿岛县的自卫队基地部署了8架“死神”无人机，并投入了作战。平壤距离该基地约950公里。考虑到“死神 ”无人机的续航距离（约5900公里）和武装能力，朝鲜大部分地区都属于作战范围。

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