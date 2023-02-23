大型医院急诊室须义务安排小儿专业医生. February. 23, 2023 07:42. by 李知云记者 easy@donga.com. 韩国政府表示，将在全国42家上级综合医院义务安排小儿急救专业医生，并引导扩充小儿重症监护室。政府要求，把负责重症儿童患者的公共专门诊疗中心增加到14处，同时开设24小时咨询中心，在孩子突然生病时，可以通过电话向医疗人员咨询。 保健福利部22日发布了增加儿童诊疗公共基础设施、加强对医疗人员的补偿等内容的《少儿医疗体系改善对策》。 小儿青少年科在必需医疗领域是最脆弱的，最近甚至发生了诊疗大乱。因为综合生育率为0.78的超低生育率导致患者人数减少，关闭少儿青少年科的医院和医院增加，医生回避小儿青少年科的现象越来越明显。专攻小儿青少年科的年轻医生急剧减少，剩下的医生的诊疗负担加重，甚至出现了小儿急救或小儿住院诊疗中断的事态。 尹锡悦总统当天前往首尔市钟路区首尔大学儿童医院，并表示：“出生率不断下降，有很多人认为医院比我们长大的时候严重不足。将完善儿童医疗体系、紧急医疗体系、24小时咨询、重症儿童诊疗体系等公共政策，与医疗界齐心协力，以免影响孩子们长大。”他还强调：“患有重症疾病的小儿患者才是政府最优先照顾的弱者。”总统室为了改善成绩最好的高中生集中在医科大学的“医科大学集中”现象，正在讨论推进“泛部门解决方案”。

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