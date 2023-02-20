即使如此，也应去爱. February. 20, 2023 07:32. . “应该去爱”―出自埃米尔•阿雅尔（即是罗曼•加里的笔名）《自己面前的生》中 书中14岁的主人公Momo反复问“人没有爱也能活吗”这样的问题。对于这样的Momo，生每次都会非常狠心地说“是的，能活”。被父母抛弃，收留自己的罗莎大婶死了……在Momo身上发生的一切似乎要证明没有爱也要活下去。连Momo最尊敬的哈米尔爷爷也回答“是的吧”，人即使没有爱也应该能活下去。但是Momo最终还是否定了这个命题。尽管哈米尔爷爷从未那样说过，但Momo对老糊涂的爷爷撒谎说：“人缺了爱是活不下去的。”然后说那句话是对的，连自己也骗了。 我关注的生也有很多时候要承受，并不只是美丽，所以最终没有爱也能生活，这也许是事实。因此，明知没有爱也能活下去，还强词夺理地说不是，应该去爱，这是对人生的凄惨宣战。这是不想输给生的顽强斗志。但是只看Momo的生活和上下班路上的世界，生活就太残酷了，没有爱和任何东西，光是活着就很难了。 因此，在“应该去爱”的令人振奋的生中，像念咒语一样喃喃自语的句子。没有爱是活不下去的，所以要这样。为了相信我现在之所以活着，是因为那里有爱，有类似的东西。为了相信离开我们的存在不能没有爱而活，所以充分完成其意义后离开，剩下的我们还要去爱才活着。 所以，即使世界变成了没有爱也能生活的地方，也要努力去爱。

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