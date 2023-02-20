金正恩首次突下命令发射洲际导弹，威胁突袭美国. February. 20, 2023 07:33. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 朝鲜19日表示，18日根据国务委员长金正恩的“没有事先计划的突然命令”，突然袭击式地发射了“火星-15”型洲际导弹。这是首次根据金正恩的突然命令发射洲际导弹。这是在赤裸裸地威胁，朝鲜随时可以在实战中突然发射能够打击美国本土的洲际导弹。 在金正恩18日上午8点下达命令后，朝鲜在9小时22分后的当天下午5点22分发射了洲际导弹。金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正在19日的谈话中表示：“对于针对我们的敌对行为，将实施非常强烈的压倒性应对。无意与南朝鲜（韩国）打交道。”这暗示着，针对韩美以假设朝鲜核攻击为剧本于22日进行延伸威慑手段运用演习、3日进行韩美联合军演，朝鲜将以此为借口，进行发射洲际导弹等高强度挑衅。 朝鲜中央通讯社19日表示，前一天发射的“火星-15”型导弹的“上升到最大顶点高度5768.5公里，4015秒（66分55秒）飞行时间里飞行距离989公里，准确地打击了朝鲜东部海域公海上的目标水域”。日本防卫相滨田靖一在记者会上表示：“此次发射的导弹根据重量不同，射程可能超过14000公里，届时美国全境将包含在射程之内。” 朝中社特别强调称：“（此次）演习没有事先计划，而是根据18日凌晨下达的紧急火力战斗队基地待命指示和当天上午8点下达的劳动党中央军事委员会委员长（金正恩）的命令突然组织的。”他还说：“党中央军事委员会高度评价了具备机动性和威力性的反击准备态势的洲际弹道导弹部队的实战能力。”此次演习的重点是“突袭打击”，结果验证了实战能力。韩国政府高层官员在与《东亚日报》的通话中分析称：“朝鲜在现有的短程弹道导弹等方面一直强调突袭和隐蔽能力，但在洲际导弹上把重点放在突袭发射上尚属首次。这是针对美国发出警告，不要掉以轻心。” 韩美19日通过动员从关岛飞来的美国空军B-1B战略轰炸机和韩国空军的F-35A隐形战斗机、F-15K等空中联合演习进行了应对。总统室18日在国家安全保障会议常任委员会后抨击称：“在严重的粮食困难导致饿死者层出不穷的情况下，朝鲜政权只致力于核、导弹开发。”七国集团（G7）外长当地时间18日在德国慕尼黑安全会议会晤后发表声明谴责说：“这明显违反了联合国安理会决议。”

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