《社论》高物价尚未结束，“经济开始放缓”……近在眼前的“S”. February. 18, 2023 04:19. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 韩国政府昨天正式诊断韩国目前的经济状况为“经济放缓”。企划财政部在《2月经济动向》中表示：“在物价持续高水平的情况下，内需恢复速度缓慢，出口不振和企业心理持续萎缩等，经济趋势已经放缓。”从去年6月开始使用的“担心经济放缓”一词中删除了“担心”，这意味着韩国经济已紧贴高物价和经济萧条重叠的“滞胀”门槛。 所有的指标都已指向经济萧条。随着半导体和对华出口急剧减少，1月份的出口额比1年前减少了16.6%。相反，随着进口的增加，今年以来到本月10日为止的40多天里，贸易赤字高达176亿美元，到了去年全年赤字的37%。由于高物价导致的实际收入减少、过度的家庭负债和利率上调导致的可支配收入减少，消费也陷入了困境。大量库存积压的大企业开工率跌至80%以下。企业感受景气是2年零4个月以来的最低值。 对外变数也非同寻常。美国因意想不到的就业、消费好转，高物价持续的可能性增大，因此美联储迟早会停止上调标准利率的期待正在减弱。美元重新回到强势，韩元对美元的汇率在盘中突破了1300韩元。汇率上升不仅会提高原油、液化天然气等能源的进口价格，刺激公共费用等国内物价，还会进一步恶化贸易收支。虽然韩国政府和企业期待中国重启经济活动，但中国经济也因房地产景气停滞、美中矛盾等原因很难迅速恢复。 更大的问题是，即将到来的滞胀中结构性因素很大。1月份对华出口在整个出口中所占的比重为19.8%，跌破了20%大关口。对正在加强内需的中国的出口比重自2018年以后持续减少。半导体等主力出口产品的全球市场结构也在迅速发生变化。引领物价上涨的高油价和大国的冲突也成为常数。 现在正是政府主导的国家产业战略需要发生巨大变化的时候。不能只执念于眼前的经济放缓、贸易赤字。应该重新规划10-20年后养活韩国的产业结构的蓝图。

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