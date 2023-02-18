“6•25 TOP GUN”美国98岁老兵荣获“和平使者”奖牌. February. 18, 2023 04:20. by 河貞敏 dew@donga.com. 6•25战争当时独当一面击落4架敌机的美国海军飞行员、预备役大校罗伊斯•威廉姆斯（98岁）从韩国政府那里获得了“和平使者”奖牌。这是为了铭记6•25战争参战勇士的牺牲，表示感谢和礼遇的奖牌。 16日（当地时间），韩国驻美国洛杉矶总领事馆在加利福尼亚州圣地亚哥举行的奖牌传授仪式上转交了该奖牌。威廉姆斯大校表示：“6•25战争当时，从苍穹俯瞰的首尔是一片废墟，只有2~3座破碎的大桥。几年前访问韩国时，看到韩国发展迅猛，我感到很惊讶。”接着，他补充道，“当时战争完全结束，没能统一（韩半岛），这一点仍然令人遗憾。” 被称为“元祖TOP GUN”的他于1925年出生在南达科他州，第二次世界大战时入伍。1952年，他与在北韩会宁一带出没的前苏联的7架米格战斗机相遇，击落了其中4架。 美国情报当局50年来一直将击落事实视为绝密。因为担心这会加剧美国和苏联的紧张，成为第三次世界大战的导火线。 2002年解密，他的战功被公开。美国海军上月授予其海军分量第二重的“十字勋章”，韩国海军也以参谋总长的名义授予了感谢状。CNN提及电影《TOP GUN》系列的主人公汤姆•克鲁斯出生于1962年，并评价说：“在克鲁斯出生10年前，威廉姆斯上校已经是‘TOP GUN’了。”

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