美媒：“4月底韩美首脑会谈中，核电合作也是主要议题”. February. 17, 2023 07:38. by 申镇宇记者、古都艺记者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 据悉，在韩美政府将于4月底推进的韩美首脑会谈中，核能发电合作将成为主要议题。韩国政府高层官员表示，美国核电站企业西屋公司去年以侵犯知识产权及违反美国出口管制的可能性为由，向韩国水力原子力提起的诉讼正在进行中，该问题的解决方案也很有可能被搬上韩美首脑会谈的谈判桌。 美国彭博社当地时间15日报道说，美国总统拜登正在准备4月底尹锡悦总统的国事邀请。彭博社当天援引多名消息灵通人士的话报道说：“尹总统的访问（美国）和国宴准备正在进行中。虽然现在计划4月底访美，但时间尚不确定。”这是美国媒体首次报道尹锡悦推进国事访问。总统室16日就这一报道表示：“据我所知，相关报道内容不是美国政府的正式立场。” 据悉，由于访美日程和形式尚未最终确定，总统室对此表现出了慎重的反应，但两国就4月底尹总统以“国事访问”形式访问美国的计划正在缩小分歧。据悉，本月初访问美国的外交部长朴振也从美方得到了对尹锡悦进行国事访问的肯定意见。在白宫举行国宴时，预计政界、财界等重量级人物将大举出席晚宴。美国国会也在推进尹锡悦国事访问时在参众两院联合会议上发表演讲。2011年李明博总统是最后一个受邀对美进行国事访问的韩国总统。 据悉，韩国政府计划将韩美之间的核电合作列入首脑会谈的主要议题。政府高层官员表示：“特别是西屋诉讼问题，对于把核电出口作为重点的尹锡悦政府来说，是必须弄清楚的问题。”如果不能顺利解决要求韩国企业在未经美国政府许可的情况下不得向其他国家出口核电站的诉讼问题，不仅会给韩美关系带来负担，而且还会成为向其他国家出口核电站的绊脚石。 这名官员还表示：“如果首脑会谈成功举行，最优先的议题将是经济和产业问题。”他预测，不仅包括韩美经济合作、参与对中国半导体出口控制等，还将包括根据美国《通货膨胀削减法》的实施制定补充对策等讨论。美国加强延伸威慑执行力等同盟悬案、韩美日安保合作等也将成为主要议题。

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