《哎嗨哟》换成《丰年》，首尔地铁背景音乐14年之后变更. February. 13, 2023 07:46. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 首尔地铁换乘通知广播背景音乐从《哎嗨哟》变成了《丰年》。《丰收》是以京畿民谣《丰年到来了》为基础的时长1分零9秒的歌曲。《丰年》从上月16日开始到本月1日为止，依次成为首尔地铁1~8号线换乘通知广播的背景音乐。 作曲《丰年》的作曲家朴京勋（音）表示：“将《丰年到来了》的慢四拍节奏变换成四分之四拍节奏，制作得非常现代”，“在维持原曲主旋律的同时，还通过钢琴、架子鼓、贝斯等演奏进行了重新诠释。” 《哎嗨哟》从2009年3月开始到上个月为止的14年间，一直被用作首尔地铁换乘站的背景音乐。首尔交通公社就时隔14年改变背景音乐的原因表示：“随着病毒转入风土病（指在特定地区周期性发病的情况）阶段，想给准备新日常生活的市民带来活力。” 初创期的首尔地铁背景音乐比起旋律更接近于提示音。引进换乘指南背景音乐的原因之一就是市民们打瞌睡时错过换乘站的情况较多。首尔地铁运营的1~4号线从1998年到1999年使用布谷鸟的声音，从2000年开始改为鸟叫声。首尔城市铁道公社运营的5~8号线在2000年使用了维瓦尔第协奏曲《和谐的灵感》第6号第1乐章。 2009年首尔地铁新引进的歌曲是《哎嗨哟》。当时，首尔地铁在迎来“韩国访问年”（2010~2012年）之际，为了向国内外人士宣传国乐，采用了只用奚琴、小笒、伽倻琴、长鼓等国乐器演奏的《哎嗨哟》。这是国立国乐院2005年为公益项目制作的手机铃声。从2012年开始，5~8号线也采用了该歌曲。制作《哎嗨哟》的金百灿作曲家表示：“感谢《哎嗨哟》长时间受到大家的喜爱。”

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