朝鲜阅兵式上的“核世袭”幻觉表演，只会助长饥饿人民的幻灭. February. 10, 2023 07:53. . 朝鲜8日迎来人民军创建75周年，在平壤金日成广场一带举行的夜间阅兵式上，洲际导弹和战术核武器运用部队登场。还从现场捕捉到了疑似使用固体燃料发动机的新型洲际导弹的中远程导弹。朝鲜媒体宣传称“这是我国最大的核攻击能力展示”。国务委员长金正恩身着让人联想起爷爷金日成的礼帽和大衣出席了阅兵式，并带着被称为“尊敬的孩子”的女儿和夫人李雪主。 此次阅兵式是宣传核武装和四代世袭相结合的21世纪专制君主体制的巨大表演。在华丽的灯光下，各种部队的行进和群众演示的文字、喷气式飞机的飞行表演等华丽的看点和被称为“万能宝剑”的各种战略战术核武器，发出了好战的信息。去年一直以多种形态的挑衅提升军事紧张的朝鲜近期计划发射侦察卫星和进行第七次核试验。这等于通过此次武力示威，再次明确了今后将继续维持对韩、对美对抗局面的意思。 同时，金正恩还让自己的女儿坐在主席台上，将金氏政权世代世袭视为既定事实。虽然现在认为其女儿被确定为接班人还为时过早，但向国内外发出了无论是谁都要接受金氏家族继承的明确信息。金正恩已经带着女儿参加了洲际导弹试射现场等核导弹开发宣传场。在前一天的建军节纪念宴会上，让女儿坐在最中间，强调“革命第一代的灵魂和使命在5岁、6岁的今天也没有改变”，强调“不断延续的伟大继承”也是出于同样的原因。 在金正恩为炫耀核武装和世袭正当化进行舞台表演的背后，还留有衣不蔽体、食不果腹的居民们的痛苦和不满，不知何时会爆发的定时炸弹。金正恩政权为了筹集统治资金和核开发费用，动员了黑客入侵虚拟货币等各种手段，但连居民们的吃饭问题都没有得到解决。最近，据说生活水平比较高的开城每天也有数十人饿死。华丽的表演虽然能暂时吸引居民的眼球，但也不能填饱空瘪的肚子。出现在幻觉之后的，是幻灭、绝望和叛离。

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