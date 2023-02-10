继国内平台之后，通信和游戏企业也将加入“AI战争”. February. 10, 2023 07:53. by 池民九记者•田南赫记者 warum@donga.com,forward@donga.com. 微软（MS）、谷歌等美国大型科技技术（大型信息技术企业）争先恐后地推出了高度化的人工智能（AI）技术，国内企业的应对速度也在加快。AI超越搜索，成为左右游戏、通信等所有数码服务的未来成功的核心技术，为了不失去市场主导权，竞争正在如火如荼地进行。 游戏开发公司“NCsoft”9日在业绩发表电话会议上表示：“公司的重要目标是，用AI大型语言模型创作游戏故事和角色。”其宗旨是在游戏企划和开发过程中，将AI技术运用到需要人类创造力的叙事和角色构建领域。毫不夸张地说，利用AI制作游戏故事情节的技术已经完成。美国Open AI公司开发的“ChatGPT”以写诗、小说、随笔的能力成为话题，月使用者数超过了1亿人。利用Open AI的“DALL•E”，只要输入简单的单词，就能创造出用户想要的新形象。 NCsoft首席财务官（CFO）洪元俊（音）解释说：“公司研究开发（R&D）组织也在努力试验AI技术”，“去年以中型语言模型完成了各种实验，将从今年开始扩大规模。”NCsoft的事例表明，AI技术、服务竞争迅速扩散到游戏等其他数字领域，国内企业为了掌握AI市场的主导权，纷纷加入了激烈的竞争。

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