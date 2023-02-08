实践性怜悯. February. 08, 2023 07:50. . 温暖的故事，即使反复听每次也都觉得很不错。《三国遗事》中出现的“正秀师 救冰女”故事，即叫正秀的僧人拯救在严寒中将要死去的女人的故事就是这样的故事。这是在寒冷的冬天发生的温暖的故事。 因为是新罗哀庄王时期，所以这是距今1200多年前发生的事情。天黑了，僧人正忙着回到自己的寺庙。那是一个非常寒冷的冬天。但是经过一座寺庙前，乞丐女人生完孩子后躺着，看起来马上要死了。他不由自主地搂住女人的身体，让她的身子热起来。随着时间的流逝，女人的身体里充满了温暖。托尔斯泰的小说《主人和仆人》中也有类似的场面。主人看到仆人在雪中即将死去的样子，用自己的身体覆盖仆人的身体，救下了仆人。《三国遗事》中的僧人处于更加尴尬的状况。对方不是男人，而是刚生完孩子的女人。但是，没有时间去考虑这些。从某处涌出的怜悯之情让他去拥抱女人的身体。也就是说，怜悯超过了自己的想法。如果是托尔斯泰，某个存在会命令他去拥抱女人的身体，并表示他很乐意服从。可以说是服从了绝对者的伦理命令。不管怎样，大师温暖的心，不，救活了身体快要死去的女人。女人醒来后，感到尴尬的僧人脱下自己的衣服为她盖住，然后急忙离开了那里。他赤身露体，晕头转向地奔向了远方的寺庙。然后盖上草苫子，在寒冷中瑟瑟发抖地度过了夜晚。 《三国遗事》在这里结束了故事，并简短地传达了正秀僧人成为哀庄王的国师的事实。他之所以能成为国王的导师，并不是因为高深的学识和学问，而是因为实践性的怜悯。交出自己的衣服，赤身裸体奔跑，盖着草苫子过夜的实践性怜悯，在其耀眼的身姿面前，再高的学识和学问也会变得苍白。

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