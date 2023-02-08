半导体立国《东京宣言》40年，站在十字路口的韩国. February. 08, 2023 07:50. . 8日是已故三星集团创始人李秉喆在日本东京宣布进军半导体事业40周年的日子。后起之秀三星宣布对半导体尖端技术超大规模集成电路进行大规模投资后，当时世界嘲笑其为“鲁莽的挑战”“夸大妄想症患者”。但是“越是困难的时候，越要投资未来产业才能生存”的这一判断，被认为是改变韩国经济趋势的决定性瞬间。 韩国的半导体神话是企业坚持不懈的意志、友好的国际环境、政府积极支援的合作品。致力于技术开发的三星在宣布进军半导体的当年，继美国和日本之后，第三次成功开发了64K DRAM，之后以“世界首创”的修饰语走上了增长之路。美国对20世纪80年代世界最强的日本半导体的牵制，给韩国带来了扩大市场的机会。政府也通过半导体培育长期计划、三星器兴园区工厂用地支援等进行了支持。 在《东京宣言》发表40年后的今天，韩国半导体所处的现实并不乐观。美中矛盾引发的供应网危机日益增加不确定性，全球需求不振导致的“半导体寒流”也在延长。虽然在DRAM等存储器市场上占据世界第一的位置，但差距正在缩小。另外，还有摆脱偏重于存储器半导体，提高设计、代工（半导体委托生产）、系统等竞争力的课题。以“聊天GPT”开始的人工智能市场的快速增长，可能会成为半导体需求增加的机会。 世界各国将半导体产业视为经济安保的核心，争先恐后地推出补贴和税制优惠。日本7日表示，以在本国生产10年以上为条件，将支援三分之一的半导体设备投资。最近，美国半导体产业协会在半导体设计领域点燃了“第二半导体支援法”的讨论。但是，韩国丝毫没有紧张感。上个月政府提出的半导体税制支援法案在国会上未能开始讨论，SK海力士的龙仁半导体集群在宣布4年后也未能迈出第一步。 在经济安保时代，全球竞争不能只交给企业。在研发、投资、人才确保等所有领域都需要政府的全力支持。虽然最近韩国半导体处于危机之中，但无法与从白手起家的时候相比。就像40年前播下的种子绽放“半导体神话”之花一样，政府和企业应该齐心协力，再次创造“量子跳跃”的奇迹。

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