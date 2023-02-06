金起炫和安哲秀围绕“罗卿瑗意向”展开激烈的心理战. February. 06, 2023 07:56. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. 在国民力量党全党大会上展开混战的金起炫议员、安哲秀议员就所谓的“罗卿瑗前议员的意向”也展开了较量。这是为了吸引在宣布不参加竞选之前在各种舆论调查中表现出色的罗卿瑗的支持层而展开的竞争。 金起炫4日在脸书上写道：“昨天（3日）晚上我拜访了罗前议员。我提议为尹锡悦政府的成功和明年国会选举的胜利齐心协力。”据金起炫透露，罗卿瑗对此答道：“为了尹锡悦政府的成功和明年国会选举的胜利，将深思熟虑作为‘永远的党员’应该发挥的作用。”金起炫还表示：“我非常了解罗前议员热烈的爱国之心和爱党之心。” 就金起炫会见罗卿瑗一事，安哲秀在接受记者采访时，不无揶揄表示：“罗前议员不是说过需要休息一段时间吗？不知道是不是事先约好的，这让我有点好奇。”他的意思是，在没有事先协调的情况下，金起炫单方面纠缠了罗卿瑗。当被问到“是否向罗前议员方面试探了联合意向”时，安哲秀答道：“罗前议员要求给她一定的时间，所以正在等待。” 代表亲李俊锡派系参加全党大会的顺天甲党协委员长千河岚（音）也加入了声讨金起炫的行列。千河岗在脸书上就金起炫会见罗卿瑗一事表示：“金议员请停止校园暴力加害者的行为。什么时候让罗前代表变成了校园暴力受害者，现在又为了班级氛围要求齐心协力呢？”这是针对初选议员联名状等亲尹锡悦阵营大规模施压罗卿瑗不参加竞选一事进行的声讨。他在接受记者采访时表示：“看到金议员说‘现在应该推手了’的样子，说实话我的鸡皮疙瘩都起来了。”

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