2.9→2.1→2.0→1.7，国际货币基金组织每况愈下的韩国经济增长率预测值. February. 01, 2023 07:48. . 国际货币基金组织31日把韩国今年的经济增长率预测值从2%下调至1.7%，下调了0.3个百分点。这是继去年7月和10月分别下调0.8和0.1个百分点后，连续第三次下调。而且，一直比国内外主要经济机关维持更高的2%线的IMF，其预测值最终也跌至2%线以下左右。 此次对韩国的下调是在IMF提高世界经济增长率预测值的情况下发生的，从这一点来看，严重性的强度非同寻常。一直警告全球经济萧条的IMF此次将世界经济增长率上调至2.9%，比3个月前上调了0.2个百分点。由于内需和能源困难缓解等原因，美国、欧元区、日本等大多数发达国家的预测值都出现了反弹。中国在转变为“与新冠共存”后，因经济活性化期待感，预测值上升到了5.2%（+0.8个百分点）。与这种反弹趋势相反，唯独韩国的预测值再次下降。 韩国经济的下滑是其主轴半导体市场的严寒、化学显示器等主力行业的出口不振、高利率和高物价加速内需骤减等国内外因素综合作用的结果。即便如此，在最大出口市场中国等区域内主要国家有望好转的情况下，唯独韩国背道而驰，这是非常严重的征兆。每当IMF预测值下降时，都对响起的警告声归咎于暂时的外部变数，现在应该回顾一下这是不是安逸应对的结果。 更大的问题是韩国经济没有轻易找到反弹的契机。三星电子去年第四季度半导体部门的营业利润比前一年减少97%。包括这些在内，去年第四季度发表业绩的10家企业中有7家获得了“营收冲击”水平的成绩单。政府预测今年的出口将比去年减少4.5%。随着内需也持续低迷，企业景气调查指数（BSI）跌至2年半以来的最低值。如果找不到经济萧条的突破口，韩国有可能会陷入1%以下的低增长泥潭。 突破经济危机应该从引导企业大胆投资开始。越是这种时候，越是迫切要求投资尖端半导体、国防产业、生物、环保能源等能够成为新增长动力的新产业。为此，急需通过结构改革改善经济体质和提高效率。政府和国会也应该果断地废除规制，同时要扩大投资税额扣除率等，不惜进行支援。现在不是依靠从下半年开始景气将复苏的“上低下高”的草率乐观论的时候。

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