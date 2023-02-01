三星电子遭受“半导体冲击”，营业利润减少97%，勉强避免赤字. February. 01, 2023 07:49. by 洪锡镐记者 will@donga.com. 由于受到半导体寒流的直接打击，三星电子去年第四季度（10月-12月）半导体事业（DS部门）的营业利润比前一年减少约97%，创下了“业绩冲击”。虽然三星电子没有公开DS部门内各事业的营业利润，但考虑到代工（半导体委托生产）事业创下了历史季度最高销售额，甚至有分析认为，在存储器半导体领域接近出现赤字。 三星电子31日公布，去年第四季度的总销售额为70.46万亿韩元，营业利润为4.31万亿韩元。去年整体销售额为302.23万亿韩元，营业利润为43.38万亿韩元。销售历史上首次超过300万亿韩元，但营业利润比前一年减少约16%。这是因为受全球经济萧条的影响，主要事业萎靡不振。 DS部门去年第四季度的销售额为20.07万亿韩元，营业利润为2700亿韩元，勉强避免了亏损。这是自2009年第一季度（1月-3月）以来的最低营业利润。与2021年第四季度的营业利润（8.84万亿韩元）相比，减少了96.9%。这是受全球信息技术需求减少、DRAM、NAND闪存等存储器半导体价格暴跌、库存积压的影响。三星电子在发表业绩后举行的电话会议上解释说：“受消费心理恶化、销售价格进一步下降、库存评价损失的影响，业绩大幅减少。”三星电子半导体的业绩比市场预想的要低。半导体业界相关人士表示：“这是因为年末半导体市场的情况比市场预想的更快恶化。” 在业绩恶化的情况下，三星电子仍然坚持不会减少晶片（半导体基板）的投入量或停止生产线等“人为减产”的立场。全球半导体业界期待，如果三星电子加入减产行列，将创造阻止存储器半导体价格下降的契机。三星不参与减产，在半导体严寒期有可能拉大与后起之秀的差距。 SK海力士、KIOXIA、美光等主要竞争公司推迟设备投资或减少生产量，但三星电子回答说：“设备投资规模也不会减少。”三星电子DS部门副社长金在俊（音）表示：“为了应对中长期需求，将继续进行基础设施投资。”不过，三星电子暗示了优化生产线或转换微细工程带来“自然减产”的可能性。 由于半导体需求很难在短期内恢复，预计到今年上半年为止，半导体部门的业绩将持续恶化。今年第一季度（1月-3月）DRAM价格比前一季度下降了13%-18%，继续呈下降趋势。预计第二季度（4月-6月）也将下降3%-8%。创下去年第四季度和年度最高销售纪录的代工需求预计将减少，这也是不安因素之一。半导体业界表示：“服务器、移动、个人电脑等半导体主要客户中谁都不想购买半导体。” 下半年（7月-12月）还有情况改善的余地。随着人工智能相关市场的扩大，存储器需求增加的可能性也越来越大。新一代DRAM规格的DDR5转换也是积极的信号。韩国半导体显示器技术学会高级研究委员姜成哲（音）表示：“到今年上半年为止，DRAM和NAND的价格将处于低迷状态。如果下半年英特尔、AMD等推出的DDR5支援中央处理器（CPU）正式生产，DRAM的需求将得到改善。” 智能手机、电视、生活家电等装置体验（DX）部门的业绩也萎靡不振。VD（影像家电事业部）、家电等去年第四季度出现了600亿韩元的赤字。三星电子家电部门出现赤字，是2015年第一季度（CE事业部门）出现1400亿韩元赤字后，时隔7年多来的第一次。三星电子解释说：“电视以发达国家市场为中心，需求同比减少，家电市场恶化，竞争加剧，费用增加，收益性下降。” 受中低价智能手机销售放缓的影响，移动体验（MX）事业部门去年第四季度的销售额和营业利润也比前一季度和去年同期有所减少。三星电子相关人士表示：“旗舰产品虽然比市场预想的要好，但中低价产品的销量比预想的减少了很多。”

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