“不会忘记舍生取义的李秀贤的人生”. January. 27, 2023 07:37. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 时隔3年站在日本东京新大久保站台上的妈妈再次热泪盈眶。22年前的今天，一想到在零下寒冷的天气里跳入轨道救醉汉时死亡的儿子，眼泪至今还止不住。 “好久没来了，看起来很有活力，很好。听到（韩国城）有一段时间冷清的消息后，非常心痛。” 在2001年1月26日韩国留学生李秀贤（当时26岁）牺牲的东京新大久保，纪念李秀贤的22周年追悼仪式于26日举行。当时为了救一个连脸都不认识的醉汉而奋不顾身的他的牺牲给韩日两国带来了巨大的震动。 受新型冠状病毒感染症（COVID-19）的影响，没能来到日本的母亲申允灿为了参加当天的追悼仪式时隔3年再次来到了东京。申某说：“秀贤生前留下的文章中曾说过想为韩日友好做出贡献”，“我认为现在我的孩子不是我个人的儿子，而是韩日两国友好的象征。”韩国驻日大使尹德敏、LSH亚洲奖学会会长鹿取克章等出席了追悼仪式，并向设置在新大久保站的追悼铜板献花后，在故人舍生取义的平台上默哀。 以李某父母捐赠的1亿韩元为基础建立的奖学会向来日本留学的1000多名亚洲留学生颁发了奖学金。纪念他的电影、书籍亮相，在本月NHK特辑节目《危机中的勇气》中，李某的正义行为被关注。 “看到年轻的学生们，我想22年前秀贤也那样跑来跑去了吧。”申氏看着年轻人熙熙攘攘的新大久保淡淡地说。 “我正在铭记儿子说过韩国和日本不能疏远的话。很多人想着我的儿子，所以希望鼓起勇气，为两国关系好转做出贡献。”

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