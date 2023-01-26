美国纽约等8家海外韩餐厅被选定为政府指定的“超级明星韩餐厅”. January. 26, 2023 07:41. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 美国纽约等8家海外韩餐厅被选定为政府指定的“超级明星韩餐厅”。 韩国农林畜产食品部和韩食振兴院26日表示，△纽约的“Jungsik”、“Atomix”、“尹 海云台排骨”△法国巴黎的“Soon Grill Marais”、“钟路参鸡汤”、“Yido”△日本东京的“尹家（Yunke）”、“Hasuo”被选为优秀韩餐厅。农林畜产食品部根据2020年8月实施的《韩食振兴法》，从去年开始进行优秀韩餐厅选定事业，此次首次发表了评选结果。对饮食质量和服务、韩食扩散贡献度等21个项目进行了3轮评价，最终在22家候选韩餐厅中选定了8家。 其中纽约“Jungsik”推出了韩食正餐。利用京畿大米、海南紫菜、莞岛鲍鱼等国产食材，推出干净利落的韩餐。2011年开业的该店在韩餐厅中首次获得了米其林指南2星评价。巴黎的“Soon Grill Marais”再现了韩式烤肉文化。该店主打五花肉、猪排等多种烤制料理。在东京“尹家”，被选为韩国食品名人66号的厨师尹美月料理正统韩餐。 政府认可这些餐厅对韩食扩散做出的贡献，授予指定书及指定牌，并支援价值2000万韩元的国产食材和餐具。政府计划在3个海外城市对优秀韩餐厅指定事业的效果等进行评价后，将对象扩大到其他城市。

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