就像蝉的尾声一样. January. 25, 2023 07:49. . 所有的生命都执着于活着，直到迎来死亡的瞬间。这就是本能。蝉也不例外。再也不能飞了，也不能挂在树上的蝉，腹部朝上躺在地上摇动翅膀。向天空露着肚子躺下意味着死亡越来越近，但蝉虚妄的翅膀却一直持续到断气为止。虚妄又如何，执着是生命的本质。 诗人沈甫宣的《好事》是一首关于蝉的死亡的诗。“今天我所做的一件好事是/一只蝉在地上翻着肚子/看着它慢慢死去。”诗人看着蝉慢慢死去的样子，似乎感受到了生命的无常。但是，即使想哭，也没有哭。“虽然想流眼泪，但没流眼泪/那也是好事之一。”这句话是说克制了悲伤的感情，为什么那是好事呢？难道是因为这是为了让灵魂安静地离开的关怀。这是不知道的事情。 虽然看起来有些夸张，但有关蝉的死亡的诗却让人觉得是有关人类的寓言。人类一到时候，为了结束地面上的生活，也会仰头躺向天空。然后就像蝉的尾声一样本能地延续生命。无论是蝉还是人类，最后都是虚无缥缈的。正如诗人所言，关注这一情景固然令人悲伤，但却是好事，不，是理所当然的事情。因为我们的方式是，相爱的人对至今的人生表示敬意和告别。就像蝉的翅膀一样，痛苦的挣扎结束后，我们就像弗洛伊德说的那样，通过心理上的能量，一一回忆起与我们联结的记忆，开始哀悼它。正如诗人所说，即使悲伤，也要不流泪，这是好事吗？这是不知道的事情。每个人哀悼的方式都不一样。不管方式如何，我们都会“哀悼”，这是雅克-德里达所说的话。

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