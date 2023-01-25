中国最北端的漠河市零下53度……日本时隔10年再次因寒流发布限制外出令. January. 25, 2023 07:50. by 金祺容 kky@donga.com. 中国和日本也刮起了寒流。中国最北端地区的气温降至零下53度，创下了有气象观测以来的最低气温。日本遭遇了10年来最严重的寒流。 据腾讯网等中国媒体24日报道，22日中国东北部黑龙江省漠河市的气温达到零下53度。这是自1969年开始气象观测以来的最低气温，此前漠河市的历史最低气温是1969年的零下52.3度。漠河市是中俄边境城市，纬度上也是中国最北的一个城市。通常冬季持续8个月，年平均气温在零下3度左右，因此被称为“中国的北极”。 虽然居民们已经习惯了寒冷天气，但这次却破例连续三天降到零下50度以下，正在经历有史以来最强寒冷天气。腾讯网报道说：“漠河市的公寓是名符其实的冰箱，部分游客甚至很享受在外面泼水就会变成冰的现象。”漠河市当局表示，虽然正值春节假期，但为了不让供暖和热水中断，正在进行特别紧急工作。 日本遭遇了10年一次的寒流，下达了“禁止外出令”。日本当局提醒，24日至26日三天期间，全国将出现最强寒流，并出现暴雪。国土交通省表示：“在预计暴雪的地区，可能会发生车辆无法动弹等事故，因此请克制不必要的外出。”轻易不会降至零下线的东京，预计25日也将降至零下3度。预计雪也会下得很大。据预报，新潟县降雪 将达到90厘米，关东外围和关西地区会有70厘米，北海道和九州北部为40厘米等。

한국어