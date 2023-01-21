美国朝野政党对峙，面临“政府破产”危机……“暂缓缴纳公务员年金”. January. 21, 2023 09:44. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦政府负债在当地时间19日达到国会规定的限度后，美国拜登政府表示，为避免债务违约，将采取“特别措施”。有预测称，如果围绕上调负债限度问题处于悬崖边对峙状态的拜登政府和在野党共和党未能达成协议，6月初的违约将不可避免。 财政部长耶伦当天在致国会的信函中表示：“财政部将从今天开始实行特别措施，为了保护美国的信用，敦促国会迅速行动。” 财政部公布的特别措施是联邦政府延期缴纳公务员年金中的政府负担额，预计将执行至6月5日。但是，如果国会不上调负债限度，联邦政府负债最早将于6月初超过限度，违约危机将成为现实。如果违约，特定年金支付将被中断，军人和联邦公务员的工资将被停止或削减，利息支付也将被延期。 金融市场分析说，如果美国出现违约，失业率就会飙升，破产者层出不穷，经济增长率可能会下降5%。《华盛顿邮报》当天援引2021年穆迪分析公司的推算表示：“违约时600万个工作岗位消失，有可能引发全面的经济衰退。”此外，很有可能引发全球经济衰退和世界金融市场大混乱。 共和党表示，如果拜登政府不减少社会福利支出，就不会达成上调负债限额的协议。共和党所属的众议院税收委员会主席杰森·史密斯在声明中表示：“美国国民知道造成巨额财政赤字的现状是不可持续的，如果不与共和党合作，拜登总统要制定美国负债危机时间表。” 白宫发言人安德鲁·贝茨批评共和党说：“违约是让美国陷入经济崩溃的混乱和灾难，帮助像中国这样的竞争者。” 《华盛顿邮报》报道说，部分专家提出了方案，拜登可以援引宪法中“美国债券的有效性不能有怀疑”的规定，在未经国会磋商的情况下指示发行国债。不过，《华盛顿邮报》指出：“这种措施将面临法律挑战。”

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