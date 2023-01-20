美国智库：“应着手对在韩国重新部署战术核武器进行事前讨论”. January. 20, 2023 07:59. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国白宫、国务院、国防部和情报机关的14名前任高层官员向拜登政府提交了一份报告，其中包括劝告“应该着手进行在韩半岛重新部署核武器的事前讨论”的内容。报告认为，韩国对美国延伸威慑的信任正在减弱，因此应该发出警告，如果朝鲜继续提高挑衅水平，美国可能会在韩半岛重新部署战术核武器。 美国智库“战略与国际问题研究中心”韩半岛委员会当地时间18日发表了包含上述内容的报告《关于对朝政策和延伸威慑的劝告》。韩半岛委员会由曾担任国务院助理国务卿的哈佛大学教授约瑟夫·奈和曾担任国防部副部长的战略与国际问题研究中心总裁何慕理担任共同议长。 他们在报告中建议，“针对美国重新部署低威力核武器的可能性，做决策前的基础准备工作”。报告指出，基础工作应包括掌握战术核武器重新部署所需的核武器储藏库候选地及储藏设施准备、核武器相关保安训练、驻韩美军F-16或F-35战斗机搭载核认证程序等“纸上计划”演习。报告提议：“这不会越过核不扩散的门槛，同时也能向朝鲜施加新的压力。”报告认为，在决定是否在韩半岛重新部署核武器之前，应该研究必要的工作。 不过，该委员会指出：“从目前来看，美国不能在韩半岛重新部署战术核武器或容忍韩国拥有自己的核武器。实际（重新部署）阶段只有在实行其他所有强化延伸威慑方案后，朝鲜仍然提高威胁水平时才能推进。”据悉，这一劝告方案还事先向拜登政府进行了报告。

한국어