只有解除远程诊疗、共享经济的“矛盾限制”，才能激活增长引擎. January. 18, 2023 07:43. . 世界105个国家的4410名企业首席执行官中有73%预测：“今后一年世界经济将走下坡路。”据调查，每5名应答者中就有2人感到，“如果不彻底改变公司，很难保证10年后的生存”，具有迫切的危机意识。这是世界级经营咨询公司普华永道以参加达沃斯论坛的企业首席执行官们等为对象进行调查后，在论坛开幕之际宣布的内容。这是自2011年普华永道开始这项调查以来出现的最悲观的预测。 韩国企业的经营前景也丝毫没有好转。韩国开发研究院16日预测，今年上半年（1月至6月）韩国经济增长率将跌至0%-1%之间。在最大出口市场中国的增长率下降、乌克兰战争、通货膨胀和高利率环境等复合的危机中，韩国企业要想生存下去，除了变化和革新之外，别无他路。因此，韩国经济5五团体负责人今年就经济运营问题向政府一致要求的是“放宽限制”。 规制专家们认为，在像蜘蛛网一样交织在一起的规制中，最急需改善的是“矛盾规制”。大韩商工会议所以50名规制专家为对象，对今年规制改善优先顺序进行了调查，结果显示，26%的人选择了矛盾规制。像远程诊疗或共享经济一样，现有产业和新产业的利害关系尖锐冲突的领域很难进行规制革新，因此应该优先推进。 在海外活跃的车辆共享服务在韩国被《‘坐车’禁止法》等所阻挠，完全站不住脚。像爱彼迎这样的共享住宿业在韩国也是非法的。虽然部分创业企业通过“监管沙盒”为韩国人提供住宿服务，但由于条件苛刻，事业很难扩张。 通过智能手机等接受诊疗的远程医生不仅在发达国家，在中国、印度尼西亚也普及了，但具备最高水平的医疗团队和信息技术（IT）技术能力的韩国例外。虽然以新冠疫情为契机，暂时允许了非面对面诊疗，但远程医疗、医药品配送等仍然是非法的。患者在应用程序中选择自己想要的医药品，远程接受医生处方的非面对面诊疗平台因医生、药剂师团体的反对，在一个月内中断了服务。 随着数字革新和平台生态界的扩散，新旧产业之间的矛盾今后只能进一步增加。协调和仲裁多种利害关系者的矛盾，打开革新产业的突破口，是政府和政治圈的作用。政府应该率先打破对新产业的进入壁垒，探索与传统事业双赢的矛盾解决模式，为企业的革新提供后盾。如果不能打破矛盾限制，就无法实现革新和增长。

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