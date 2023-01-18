韩国篮球“特级希望之星”吕俊锡将加入曾培养出斯托克顿等著名球员的“篮球名门”冈萨加大学. January. 18, 2023 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. 挑战美国职业篮球（NBA）舞台的“特级希望之星”吕俊锡（21岁•照片）即将加入美国冈萨加大学（Gonzaga University）。冈萨加大学篮球队17日在官方网站上宣布，高丽大学出身的吕俊锡已加入球队。吕俊锡将从今年春季学期开始上课，并加入球队训练。但实战比赛将从上二年级的2023~2024赛季开始进行。 身高203厘米、臂展207厘米的小前锋吕俊锡被评价为已经具备了挑战NBA所需的体格条件。在2021年国际篮球联盟（FIBA）19岁以下世界杯上成为得分王（平均25.6分）的吕俊锡同年入选成人国家队，在FIBA亚洲杯预选赛（3场比赛）中场均能拿到12.3分和4个篮板球的不错数据。此后，吕俊锡为了参加G联赛（NBA下级联赛）Showcase，于去年6月退出国家队，从高丽大学休学。 冈萨加大学虽然没有包含在代表美国大学体育协会（NCAA）的6个职业联赛中，但是一支属于分区1的西海岸联盟的独一无二的强队。自1999年马克•菲尔上任以来，仅在西海岸联盟就拿到了21次冠军。在作为美国最大的大学篮球对抗赛，被称为“疯狂3月”的NCAA锦标赛（64强淘汰赛）上，截至上个赛季球队已连续23个赛季晋级，2017年、2021年更是晋级决赛，成为新兴的名门。本赛季，冈萨加大学队也在NCAA全美排名第6位（16胜3负）。 历届毕业生中最有名的球员是曾效力于犹他爵士19个赛季，并创下NBA最多助攻（1.5806万次）、抢断（3265次）纪录的传奇球员约翰•斯托克顿（61岁）。此前，该大学所属的NBA选秀球员共有35人，其中多曼塔斯•萨博尼斯（27岁•萨克拉门托国王）、非洲裔日本人八村塁（25岁•华盛顿奇才）等8人是NBA现役球员。

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