尹锡悦造访“阿克”部队……“阿联酋的敌人是伊朗，我们的敌人是朝鲜”. January. 17, 2023 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 正在阿联酋进行国事访问的尹锡悦总统当地时间15日与夫人金建熙一起前往韩国派驻阿联酋的部队“阿克部队”时表示：“阿联酋的敌人是伊朗，我们的敌人是朝鲜。”尹锡悦是在说两国都有威胁国家安全的势力，强调了两国的共同性。陆军特战司令部特战组及高空反恐组和海军特战部队（UDT/SEAL）人员等所属的“阿克部队”是从2011年开始应阿联酋的要求，从军事合作角度出发派遣的部队。“阿克”在阿拉伯语中是兄弟的意思。 当天，身穿沙漠花纹战斗服上衣的尹锡悦在部队食堂会见官兵时表示：“我们的兄弟国家阿联酋的安全就是我们的安全。”他还说：“各位奉国家之命来到的这里，不是别人的国度阿联酋，而正是你们的祖国。” 身穿沙漠花纹战斗服上衣的金建熙当天对穿着吉利服（伪装服）的官兵说，“热不热啊，还行吗?”“骆驼们应该会喜欢（吉利服）”，表现出了关心。她还问其他官兵：“沙漠狐狸也多吗？”对此，尹锡悦：“什么都知道啊！”金建熙则答道：“因为我主要喜欢动物。”金建熙还与女兵们进行了单独的交谈，激励她们说：“如果大家没有为国献身的决心，很难忍受如此艰难的沙漠条件。” 尹锡悦在离开之前与阿联酋方面的在场人士握手，阿联酋方面军方相关人士表示，“阿克部队是韩国和阿联酋关系的骄傲象征”，尹锡悦答道：“这是我们兄弟关系的核心。” 当天，高建熙应法蒂玛女士的邀请在阿联酋海宫共进了晚餐。法蒂玛是2004年去世的首任总统扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬的夫人，也是现任总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的母亲。

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