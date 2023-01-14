“坦克”崔京周老而弥坚，首轮过后仅落后领先者2杆. January. 14, 2023 07:55. by 金正勋记者 hun@donga.com. “坦克”崔京周（53岁•照片）在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛索尼公开赛第一天挥杆状态异常勇猛。 13日，韩国高尔夫的“大哥大”崔京周在美国夏威夷州檀香山的瓦伊莱乡村俱乐部（Waialae Country Club•7杆）举行的第1轮比赛上，抓下5个小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆4杆共66杆的成绩，位居并列第11位。与并列领先的集团（斯皮思等人）仅相差2杆。 最近两个赛季主要在冠军巡回赛上活动的崔京周表示：“今年将专注于PGA巡回赛。”崔京周表示：“看着在PGA巡回赛上争夺冠军的后辈们，我想再次登上冠军宝座。虽然不容易，但我想再次挑战。”崔京周最近在PGA巡回赛上取得的最好成绩是2019年4月RBC传统高球赛上的共同第10位。而在上个赛季出战的PGA巡回赛3个大赛中，均被淘汰出局。 在PGA巡回赛上共获得8个冠军的崔京周在2008年该大赛上获得了冠军。崔京周在首轮比赛过后表示：“虽然此次大赛没有参赛资格，但是受到了主办方的邀请”，“2008年获得冠军的时候来了很多粉丝，发生了很多事情。想起了当时的情景，所以比赛进行得很愉快。”共有7名韩国选手参加了此次比赛。崔京周和年龄最小的金柱亨（21岁）相差32岁。当天，崔京周的开球距离比其他选手差，平坦球道上球率为78.57%，果岭命中率为77.78%，击球准确率非常高。 当天，金成玹（25岁）到16号洞（4杆）为止抓了5个小鸟球，以低于标准杆5杆的成绩排在并列第4位。金成玹在去年获得美国高尔夫二级巡回赛新人王后，从本赛季开始进入了PGA巡回赛。第1轮比赛因日落而中断，金成玹将于第二天完成剩下2个洞的比赛。金时沅（28岁）以低于标准杆3杆共67杆的成绩排在并列第22位。

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