北美三国“脱亚供应链”+苹果“脱韩显示器”，这是雪上加霜吗？. January. 13, 2023 07:47. . 美国、加拿大、墨西哥三国首脑10日就加强北美地区半导体、电动汽车电池等核心产业的基础达成了协议。特别是在重组严重依赖韩国、台湾等亚洲国家（地区）的半导体供应网的过程中，决定在北美构建半导体集群。也就是说，为了牵制提出“半导体崛起”的中国，要将核心领域的生产设施从亚洲转移到北美。拜登总统表示：“应该加强半导体供应网，让任何人都无法阻止我们。” 在美国政府宣布与邻国结成脱亚洲供应链同盟的情况下，苹果也加快了降低对韩国零部件的依赖度的速度。据美国媒体报道，苹果将自行开发显示屏，最早将于明年底以苹果手表为开端，阶段性地用于iPhone、iPad等产品。一直向苹果提供显示屏的三星显示器、LG显示器等韩国企业预计将不可避免地遭受打击。对于负责iPhone最新机型90%左右面板的两家企业来说，苹果的宣言无异于晴天霹雳。 10年来一直保持领先地位的韩国显示器业界已经被中国产低价物量攻势所压倒，去年被抢走了全球销售额第一的位置。作为“未来食品”的有机发光二极管（OLED）领域也受到了中国的猛烈追击。在电动汽车电池市场上，韩国占有率被中国企业排挤，正在大幅下降。韩国的主力产业因中国的大攻势而一步步后退，现在甚至担心正在以本国为中心重组供应网的美国“脱离和牵制”。 问题是美国的这种动向并不是一时的或片面的。美国执政党、在野党和政府、企业组成一个小组，正在强化“美国制造”的竞争力。美国的“脱亚”“脱韩”动向很有可能超越半导体和显示器，扩散到其他产品。中国向中国大学投入巨额补助金，培养尖端产业。 越来越强烈的本国中心主义潮流，三星、LG等跨国企业也很难独自克服。最近政府决定将大企业的半导体、电池等设施投资的税额扣除率提高到15%，并在投资增加部分追加扣除，这只是韩国经济在全球竞争中生存的最低限度的措施。为了不让韩国企业在全球竞争中被淘汰，需要对战略产业进行更大胆的支援和打破规制。国会也应该在支援“韩国制造”的法案上，不分朝野，积极进行立法。

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