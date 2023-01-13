拜登泄露的文件再次被发现……共和党：“需要特检”. January. 13, 2023 07:48. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 因在自己的个人办公室发现国家机密文件而陷入“文件泄露”风波的美国总统拜登，被确认在担任副总统期间泄露了另一份机密文件。美国媒体报道说，对拜登总统处理机密文件的怀疑越来越大。 美国NBC电视台11日报道说，在拜登总统2017年卸任副总统后主要使用的华盛顿“彭·拜登外交·全球参与中心”以外的地方，又发现了前奥巴马政府时期的一捆机密文件。NBC报道称，这些机密文件尚未查明是在何时何地发现、内容是什么。 据《纽约时报》报道，新的机密文件是去年11月中期选举之前，在参与中心找到机密文件的拜登的个人律师们在另一个场所发现的。据悉，该场所也与拜登有关。据《纽约时报》报道，拜登的个人律师们自去年首次发现机密文件后，一直在寻找其他几个空间是否有其他机密文件。 众议院多数党——在野的共和党以拜登对特朗普前总统泄露机密文件事件强烈批评为由，主张其为“虚伪”，敦促任命特检等，正在提高攻势。 共和党所属的参议院司法委员会主席林赛·格雷厄姆当天在接受福克斯新闻频道采访时表示：“如果需要特检来让大众接受特朗普前总统处理机密文件，那么在拜登总统担任副总统期间处理机密文件的错误上也应该适用特检。”意思是说，就像司法部目前正在调查特朗普机密文件处理案一样，拜登的泄露文件风波也应该以同样的标准进行处理。

한국어