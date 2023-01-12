老年人、短期雇佣带动就业者增加，长此以往将成为“韩国病”. January. 12, 2023 07:44. . 就业人数增幅连续7个月呈下降趋势。就业者增加幅度从去年11月的62.6万名降至上个月的50.9万名。特别是青年就业人数连续两个月减少。中小企业、个体户们喊着“找不到年轻职员”，但青年雇佣却在减少。主要原因是，新创造的大部分工作岗位都是青年们不喜欢的短期、临时工。 去年初超过100万名的就业者增加幅度在6月以后持续下降。以年为基准，去年就业人数增加幅度为81.6万名，创下了22年来的最高纪录，但工作岗位引擎正在迅速冷却。11月转为减少的青年就业人数在上个月减少了2.5万人。据政府预测，今年增加的就业人数仅为去年的八分之一，即10万人左右。 尤其是，每周工作时间不足36小时的短期就业者人数去年增加了20%，而36小时以上的就业者却减少了2.5%，工作岗位质量也随之下降。也就是说，稳定的正规职就业者减少，而便利店、餐厅兼职、快递、送货等兼职就业者主导了工作岗位的增加。新就业岗位的55%是60岁以上的人，也是因为关系到生计的高龄失业者先填补了条件相对恶劣的工作岗位。 今年也很难期待青年们偏爱的“优质工作岗位”丰收。只有半导体、电池等尖端领域的部分大企业增加雇佣，大多数企业因“时间归零”的经营环境而犹豫不决。公共企业因非正规职转换为正规职的后遗症，被束缚了扩大雇佣的脚步。去年年初承诺高年薪，展开确保开发者、程序员竞争的风险企业，因人工费负担加重，停止了招聘。 并不是没有工作岗位。据雇佣劳动部推算，5名以上常用劳动者的国内企业急需的人力达15万人。企业诉苦人力难、青年诉苦就业难的严重的工作失配现象正在成为“韩国病”。为了缩小大企业和中小企业的工资、待遇差距，政府应该加快劳动市场双重结构改革、创造非面对面医疗等优质工作岗位的服务领域革新等。

한국어