检察机关着手对“梨泰院惨案”进行强制调查……对警察厅和龙山区厅等10个地方进行扣押搜查. January. 11, 2023 07:43. by 金基允记者、权九龙记者 pep@donga.com,9dragon@donga.com. 检察机关10日对梨泰院万圣节惨案应对不力及毁灭证据事件展开了强制调查。 当天上午，首尔西部地方检察厅向警察厅、首尔警察厅、龙山警察署、龙山区厅等10处派遣了检察官和调查官，进行了扣押搜查。检方就警察厅特别调查本部移交的梨泰院惨案展开扣押搜查尚属首次。 当天的扣押搜查对象包括管理警察内部网服务器的警察厅信息化基础科、首尔警察厅公共安宁信息外事部（情报部）、龙山警察署信息科及生活安全科、龙山区厅秘书室和宣传负责官室等接受惨案相关特殊本调查的警察、区厅办公室。 检察机关还扣押搜查了关押核心嫌疑人的首尔南部拘留所。据悉，在此过程中，追加确保了以业务过失致死伤嫌疑被拘留移交的前龙山警察署长李任宰（音）、龙山区区长朴熙英等可以证明惨案相关主要嫌疑人的嫌疑的证据。检方相关人士表示：“这是为了加强特殊调查本部移交的事件嫌疑人的嫌疑而进行的扣押搜查，目前还没有确认追加嫌疑。” 随着检察机关进入强制调查，是否会查明“上级责任”备受关注。对行政安全部部长李祥敏和警察厅厅长尹熙根，特别调查本部表示“很难证明是刑事责任"，计划不进行调查就结束调查。对此，有人批评说：“这是只让一线负责的调查。” 延长活动时间的国会梨泰院惨案国政调查特别委员会决定于12日下午2时举行第三次听证会。特别委员会的活动时限截止到17日，朝野计划在16日或17日举行最后一次会议，采纳国政调查报告。 国调特别委员会当天在国会召开听证会，讨论了事故原因和防止再发对策。前青瓦台国家危机管理中心高级行政官姜祯求主张：“应该考虑在总统室新设灾难管理业务专门秘书。”共同民主党议员申铉荣（音）的“乘坐医生车”争议也再次浮出水面。延世大学龙仁塞弗伦斯医院教授李京元（音）当天指出：“即使是医务人员，如果事前没有安排出动，也要自行去以志愿服务的形式前往参加。”

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