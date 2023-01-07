能感受到气味的VR耳机……“螃蟹步”平行停车汽车. January. 07, 2023 07:40. by 宋忠炫, 李建赫 balgun@donga.com,gun@donga.com. 5日（当地时间），在美国拉斯维加斯的CES 2023创业展示馆“Eureka Park”。在美国创业企业OVR科技公司的展位上，一戴上虚拟现实（VR）头戴式耳机，眼前就燃起了冒烟的篝火。与一般的VR体验不同之处在于，通过耳机上的装置，可以实际闻到刺鼻的烟味。拿起放在篝火旁的棉花糖，散发出甜蜜的香气，将棉花糖烤熟后，能感受到焦糊的味道。 当天开幕的CES 2023展示场各处，带来新经验的技术成为了话题。现代摩比斯公司介绍了4个轮子都能旋转90度，可以原地旋转和平行停车的“蟹步汽车”概念车（包含开发方向性的试制车），吸引了观众的视线。 现代摩比斯公开的未来目标基础车辆（PBV）概念车型“M.Vision TO”搭载了车轮90弯曲的“E-cornor模块”.在车辆前后侧面4个柱子上搭载了摄像头、雷达、激光雷达等传感器，可以实现自动行驶。HL Mando的无人驾驶子公司HL Klemove也展示了结合E-cornor模块的产品。 德国汽车零部件公司ZF集团推出了产生热量、温暖身体的安全带“加热安全带”。瑞典汽车品牌Polestar公开了观察司机的样子，用人工智能（AI）感知困倦、注意散漫等状态并进行警告的系统。 搭载自动行驶技术的婴儿车也被公开。加拿大创业公司GluxKind推出了妈妈抱着孩子时自己移动，安装多级刹车系统，无人照看婴儿车或离父母有一定距离远时自动停止动作的婴儿车。

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