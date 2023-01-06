权性东不参加党代表竞选……亲尹派：“好像与总统室有交流”. January. 06, 2023 07:46. by 金俊日记者、权九龙记者 jikim@donga.com,9dragon@donga.com. 相当于“尹核关（尹锡悦总统核心有关人士）”大哥的国民力量党国会议员权性东5日宣布不参加全党大会党代表（党首）选举。有分析认为，亲尹（亲尹锡悦）阵营的党权候选人实际上可能就单一化为金起炫议员。现在，罗卿媛、刘承旼两名前议员是否参选将成为党权竞争格局的最后变数。 权性东当天在国会召开记者会宣布不参加竞选。他说：“如果总统的亲信进入党领导层，党员担心党的运营及议会选举公推可能会产生不必要的误会，因此决定欣然接受舆论。” 权性东原本甚至物色了竞选小组办公室，一度暂时决定6日左右发表参选宣言。据悉，权性东当天还对决定帮助自己的议员们说：“很抱歉没能提前告诉你们（不参加竞选）。” 对于权性东突然不参加竞选，执政党内部出现了“是不是尹心（尹总统的意思）起到了作用”的氛围。亲尹阵营一名人士表示：“据我所知，权议员昨天（4日）与总统室进行了某种交流。”也就是说，继已经宣布参加竞选的金起炫之后，如果权性东也加入党权竞争，亲尹选民的意向可能会有所分散。总统室相关人士表示：“权议员经常与总统通话，权议员为了尹锡悦政府的成功，以白衣从军的心态选择了不参加竞选。” 此外，亲尹核心人物张济元议员与金起炫携手组成“金张联盟”，也是权性东不参加竞选的背景之一。但是权性东表示：“这不是与总统讨论的事项，而是我自己做出的决定。”另外，对于是否支持特定候选人，他表示：“不想支持谁。” 但是亲尹议员们表示：“亲尹党权候选人实际上已经由金议员整理交通。”当天下午，金起炫作为演讲者出席“国民力量党松坡乙”党协委员会新年问候会，亲尹议员的学习聚会“国民共感”所属议员有20多人参加。 随着亲尹阵营的交通整理，罗卿媛是否参选成为全党大会对阵表的变数。罗卿媛在各种舆论调查中处于领先地位，她是否参战，不仅对亲尹选民的意向，对最终投票成功与否也会产生影响。但是，罗卿媛当天也对参选相关提问表示：“我会均衡地考虑各种问题。”如果刘前议员参选，“亲尹对非尹（非尹锡悦）”的对立可能会激化。 随着全党大会选举管理委员会将候选人登记时间定为2月初，其他候选人的动向也在加快。尹起炫当天在庆北龟尾前总统朴正熙的故居宣布参加党代表竞选。安哲秀议员正在考虑整顿选举阵营后，下周内宣布参选的方案。

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