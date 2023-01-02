告别欧洲赛场，C罗正式加盟沙特利雅得胜利俱乐部. January. 02, 2023 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. “进球机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（38岁）将身穿沙特阿拉伯职业足球俱乐部利雅得胜利（又称阿尔纳斯尔）的队服。 利雅得胜利俱乐部去年12月31日通过球队官方推特表示：“与世界顶级球员C罗签约了。”具体条件尚未公开。据英国《卫报》等媒体报道，合同期限到2025年夏天为止，年薪高达2亿欧元（约2703亿韩元）。 加盟新东家之后，C罗将超越足球选手中目前年薪最高的基利安•姆巴佩（25岁•巴黎圣日耳曼），成为该领域的第一名。据美国经济专刊《福布斯》透露，姆巴佩的年薪为1.067亿英镑（约1630亿韩元）。C罗在2021~2022赛季效力曼联队（英格兰）时年薪为2002万英镑（约305亿韩元）。C罗将在利雅得胜利俱乐部发挥相当大的影响力。美国CBS体育报道称，“C罗拥有选任主教练的权力。利雅得胜利可能会成为罗纳尔多FC。” 这是C罗首次在亚洲踢球。2002年，C罗在里斯本竞技队（葡萄牙）首次进入职业联赛，此后先后效力于曼联、皇家马德里（西班牙）、尤文图斯（意大利）等豪门俱乐部。C罗从去年夏天转会市场开始就与切尔西（英格兰）、那不勒斯（意大利）等多家欧洲豪门俱乐部进行了接触。但是，没有一家俱乐部对引进C罗表现出兴趣。C罗表示，“希望能够体验到其他国家的新联赛。我会和队友们一起帮助利雅得胜利取得更大的成就。” 利雅得胜利俱乐部已经享受到了引进C罗的效果。 英国《每日邮报》报道说：“宣布引进C罗后，在沙特阿拉伯利雅得的阿尔纳斯尔纪念品销售场，为购买C罗球衣的球迷络绎不绝。”截至1日下午5时，利雅得胜利队的粉丝数也从83万人增加到约515万人，增加了5倍以上。 亚洲足球联盟（AFC）通过官方社交媒体表示：“欢迎C罗来到亚洲足球。”去年利雅得胜利队在联赛中排名第二，未能获得今年亚足联冠军联赛的参赛权。如果今年获得联赛冠军，球队将出战2024年亚足联冠军联赛。亚足联冠军联赛4强球队将在东亚、西亚地区分别筛选出两支球队。在决赛中，各区最强的球队将争夺最终的冠军奖杯，以主客场形式进行比赛。如果利雅得胜利队进入决赛，则有可能与K联赛球队交锋。

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