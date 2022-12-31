强力限制从中国入境……只允许在仁川机场着陆. December. 31, 2022 07:22. by 金素英记者 ksy@donga.com. 从明年1月2日开始，从中国飞往韩国的飞机只能通过仁川机场入境。针对中国游客的短期签证也将被中断。最近中国国内新冠病毒的流行状况大幅恶化，对流入韩国的忧虑增大，因此实际上实施了限制从中国入境的措施。 中央灾难安全对策本部30日发表了包含上述内容的《中国相关新冠疫情应对计划》。据中央灾难安全对策本部透露，目前来自中国的航班共有65个，分别通过仁川、金海、大邱、济州机场进入韩国。但是从明年1月2日到2月28日，除仁川机场外，其他机场将无法进入。此外，从中国出发的航班也从65架减少到62架，并禁止增加航班。 从明年1月2日到31日，驻中国境内的韩国使领馆也将停止发放短期签证。这是中国决定以想要出境的本国国民为对象发放护照正常化的情况下，推迟中国游客入境的措施。但是，以外交、公务、必需的企业运营、人道主义事由等目的，可以发放。从中国进入韩国的所有国内外人员在入境前后都必须接受新冠病毒检查。 韩国政府的此次对华防疫措施与美国、日本等其他国家相比强度更高。这反映了一旦新型变异病毒流入韩国，逐渐稳定的新冠病毒有可能再次流行的忧虑。此外，2020年初在中国首次流行新冠疫情初期，因应对措施迟延而导致新冠感染者暴增的经验，也成为了先发制人的防疫措施的背景。 实际上，最近一个月内，海外流入新冠确诊者中，来自中国的入境者比重大幅增加。上个月，1750名境外输入确诊患者中有19人（1.1%）来自中国，但本月1日至28日，境外输入确诊患者1849人中有278人（15%）来自中国。

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