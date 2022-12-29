憨直的背影. December. 29, 2022 07:39. . 画肖像画时，基本上必然要画模特的正面或侧面。但是丹麦画家威廉•哈默修伊却画了背影。他的画中的人物在只有最少家具的室内背着身子，因此无法知道其真实身份和表情。画家为什么要画模特的背影呢？ 哥本哈根出身的哈默修伊以富有诗意的灰色肖像画和室内风景画而闻名。虽然去过英国伦敦、法国巴黎等外国，但他一生都在故乡哥本哈根生活，将自己的家和周围的风景融进了画儿里。这幅画展示了从1898年开始生活了11年的斯特兰加德30号公寓的室内场景。坐在木椅上的女人右臂轻轻搭在靠背上，摆出松垮垮的姿势。桌子上放着花状的白色器皿。因为是背影，所以不知道是女佣还是资产阶级女性。灰色和棕色的色调支配着整个画面，显得沉稳而安静。看起来有些忧郁。但还不能断定这是为了表现人类的寂寞或孤独。脖颈处露得很明显的女性头发蓬松，罩衫也张开了。虽然看起来像是性感的表现，但正如题目所说，女人结束一天的工作或正在休息。 画中的模特是画家的妻子。也许是因为从母亲那里继承的精神不安症，忧郁的眼神和深深的悲伤在露出她面孔的大部分肖像画中都发现了。哈默修伊没有孩子，主要画妻子的背影也是因为这个原因。 正面无法掩盖人物的真实身份和表情。所以画家和妻子也喜欢背影。在某些方面，背影比正面更憨直。因为无法装饰。也许丈夫是捕捉到妻子真正休息的时候画的。这就是伊达松垮垮的背影看起来如此自然美丽的原因。100多年前的画好像是在问我们。你的背影是怎样的？

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