韩国芯片法止步于减免8%税额……这样能成为全球竞争吗？. December. 24, 2022 09:35. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 朝野政府昨天召开国会全体会议，处理预算案时通过了《韩国芯片法》，其内容为半导体、电池等国家尖端战略产业领域的大企业增加设施投资时，将减免投资额8%的税金。对半导体设施投资的税额减免是支援韩国企业在与台湾、美国、中国企业的竞争中处于不利地位的《韩国芯片法》的核心内容。问题是税额减免幅度还不到当初执政党推进的一半。 执政党一直在推进修改法律，争取到2030年为止分别将6%、8%、16%的大企业、中坚企业、中小企业的半导体设施投资税额减免幅度提高到20%、25%和30%。但是与主张10%、15%、30%的在野党展开攻防战后，决定比在野党案后退，仅大企业扣除幅度提高了2%。据悉，企划财政部担心，如果执政党减免案获得通过，明年的法人税收将减少2.7万亿韩元左右，因此对此次协议产生了决定性影响。尹锡悦总统曾表示，“应该（给参加全球竞争的企业）穿上运动服和鞋子”，这一发言变得黯然失色。 韩国芯片法的税制支援与竞争国家相比，非常尴尬。美国今年通过了《半导体科学法》，不管企业规模大小，将按照在美国建设半导体工厂的企业投资额的25%来减免税金。台湾即将处理将半导体企业研发投资的税额减免从15%提高到25%的法案。中国对投资半导体的全额给予税金优惠。 此次朝野决定将法人税最高税率下调至24%，仅下调1个百分点，这对韩国企业也非常不利。美国是21%的单一税率，台湾是20%同时没有地方税。去年三星电子和SK海力士缴纳的法人税分别为113亿美元和32亿美元，在包括24亿美元的台湾台积电、18亿美元的美国英特尔在内的世界半导体企业中排在第一和第二。 结果，在新的一年里，代表韩国的企业在比竞争国家更恶劣的条件下，将背负着沉重的负担走向全球战场。由于不利的税制，也很难把发达国家的半导体设备和材料企业吸引到韩国。政界的党利党略和政府的税收欲望导致了损害韩国经济未来和国家竞争力的“贪小失大”。

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