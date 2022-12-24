纽约洋基队严于容貌服装管理……卡洛斯•罗顿刮完胡子后才加盟球队. December. 24, 2022 09:36. by 黃奎引 kini@donga.com. 要想成为纽约洋基队的一员，必须经过两个通过仪式。首先要剃光头和刮胡子，然后在“感谢把我变成洋基队一员的上帝”的招牌下完成拍照，才能参加入队记者见面会。 最近通过该程序的是左手投手卡洛斯•罗顿（30岁）。在效力于芝加哥白袜队和旧金山巨人队的8年时间里，胡须覆盖了他三分之一的脸部。以6年总额1.62亿美元（约2075亿韩元）的条件与洋基队签约的他在23日的入队记者会上表示：“3岁的女儿和1岁的儿子第一次看到我刮胡子的样子。幸亏孩子们认出了爸爸。” 美国职业棒球大联盟（MLB）的30支球队中，容貌着装规定最严格的球队是洋基队。洋基队选手除了“整齐的小胡子”之外，不能留胡子，而且头发不能留到超过衣领的程度。 对洋基队制定这样的规定产生最大影响的是从1972年开始获得世界大赛（总决赛）3连冠的奥克兰运动家队。当时奥克兰队有很多留着胡子的选手，被称为“The Mustache Gang”。当时是MLB全体留胡子的选手少得可怜的时候。 前俱乐部主席乔治•斯坦布雷纳（1930~2010年）在1973年收购洋基队后表示“不能把我们的球队变成那样的流氓巢穴”，不仅要求选手团刮胡子，还要求理发。1974年加入洋基队的鲁•皮内拉（79岁）曾抗议说：“耶稣也是长发，我为什么不能留长头发呢？”这时，球队老板斯坦布雷纳指着周围的莲花池说：“耶稣能在水面上走。如果你也能在水面上走的话，我会让你留长发。”洋基队选手之所以能留小胡子，是因为斯坦布雷纳俱乐部主席本人在大学时期曾留过小胡子。 洋基队选手还要扣上队服上的纽扣才能参加比赛。习惯解开最上面纽扣的大卫•威尔斯（59岁）在1998年MLB历史上成功达成了第15次完美比赛（指棒球中无安打、无上垒、无失分的比赛），但不得不先挨训。 洋基队的队服上只有选手的球衣号码，没有名字。但是，这一传统并不是斯坦布雷纳俱乐部主席的作品。在1960年白袜队首次使用球员名字之前，所有MLB球队的队服都没有球员的名字。棒球规则中也没有规定一定要在队服上印上选手的名字。随着之前同样在队服上不使用选手名字的波士顿红袜、旧金山巨人等球队开始依次在球衣上印上球员名字，洋基队成为了“没有名字的队服”的象征，仅此一家。

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