朝鲜在试验固体燃料的地方发射准中程弹道导弹. December. 19, 2022 07:41. by 申圭镇记者、洪秀英记者 newjin@donga.com、gaea@donga.com. 朝鲜18日在平安北道东仓里一带向东部海域发射了两枚准中程弹道导弹。此前，朝鲜16日宣布在东仓里成功试验了可安装在洲际导弹上的高功率固体燃料火箭发动机，韩美情报部门正在分析朝鲜使用该固体发动机试射新型准中程弹道导弹的可能性。也有人分析说，朝鲜此次挑衅是为了抗议日本政府16日通过修改安保文件，在发生紧急情况时对朝鲜弹道导弹基地等进行先发制人攻击。 韩国军联合参谋本部表示，18日上午11时13分到中午12时5分左右，捕捉到了朝鲜从东仓里一带向东部海域发射的两枚准中程弹道导弹。联合参谋本部介绍说，这些导弹都以高角度发射，飞行近500公里后落在东部海上。准中程弹道导弹可以飞行1000-3000公里，不仅可以打击韩半岛全境，还可以打击冲绳等日本全境的驻日美军基地。 韩美当局正在关注此次准中程弹道导弹发射的位置是东仓里一带。朝鲜在三天前的15日主张，在朝鲜国务委员会委员长金正恩的参观下，在东仓里西海卫星发射场成功进行了大功率火箭发动机的首次地面喷射试验。因此，韩美当局怀疑，作为朝鲜导弹开发终点的“固体燃料洲际导弹”开发的中间阶段，朝鲜在试验“固体燃料准中程弹道导弹”。朝鲜在准中程以上弹道导弹方面，通常使用液体燃料推进体系。 韩国总统室国家安保室当天召开了由国家安全室室长金圣翰主持的国家安全保障会议常任委员会，强烈谴责称：“朝鲜发射弹道导弹明显违反联合国安理会决议，是加剧韩半岛紧张局势、威胁地区和平与安全的重大挑衅。”。据总统室副发言人李在明透露，国家安全保障会议与会者最近关注朝鲜使用武力的威胁和固体燃料推进机构的试验等，并感慨称：“金正恩政权不顾因严重的粮食不足而饱受寒冷和饥饿之苦，持续进行导弹挑衅。”他还警告：“朝鲜世代开发核武器和导弹、持续进行挑衅的行为，将更加危及朝鲜政权，并为此付出应有的代价。”

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