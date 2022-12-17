日本废除“专守防卫”…头顶朝鲜核武器、被军事第二第三大国包围的韩国. December. 17, 2022 07:14. . 日本政府昨天在内阁会议上表决通过了修改三大安保文件（《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》《中期防卫力整顿计划》），其中明确规定日本拥有攻击敌基地的“反击能力”和防卫费翻番。日本以朝鲜核导和中国对台湾威胁等周边安保环境的恶化为由，采取了攻势性的安保战略。由此，日本战败后排除进攻、只专注于防守的“专守防卫”原则，时隔77年迎来了大转变。 此次修订的安保战略不得不说是使明确规定“永久放弃战争和武力活动、不拥有陆海空战斗力、否认交战权”的和平宪法第九条完全失效的内容。拥有攻击敌人基地的远程打击能力，防卫费将在5年间从目前国内生产总值的1%增加到2%。不仅如此，还将新设立统合指挥陆海空自卫队的统合司令部，由其司令与美军协调战斗力运用。 在朝鲜导弹横穿列岛上空、中国导弹落入专属经济区的情况下，日本主张这是“必要的最小限度的自卫措施”，但这只是回避国内强烈反对的修订《和平宪法》、奔向能够战争国家的伎俩。特别是，反击能力的启动不仅适用于日本受到直接攻击的情况，还适用于美国受到攻击的情况。事实上，这等于打开了先发制人的可能性。韩半岛发生紧急情况时，日本自卫队也有可能介入其中。 更何况，如果在5年内将防卫费翻番，目前居世界第九位的日本的军费支出将继美国、中国之后居世界第三位。这是以前首相安倍晋三为象证的右派势力的梦想，也是要成为符合世界第三经济大国的军事大国的一溜快跑。新的安保文件将中国规定为“迄今为止没有过的最大战略挑战”，与美国的安保战略步调一致。即，在新冷战对决氛围中，将不惜发挥主导牵制中国的地区强国的作用。 韩国不得不警惕日本军事飞跃带来的东北亚安保环境的变化。因为，在朝鲜核导威胁日益扩大的情况下，韩国处于被身边世界第二大、第三大军备增强国家包围的境地。但是，对于不可避免地要进行韩美日三国安保合作的韩国来说，不能只顾着担心。现在比任何时候都更需要自强。如果韩国不满足于成为日本代替美国主导下的地区同盟的下游伙伴的话。

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