“不是你们的错”……悼念梨泰院遇难者. December. 17, 2022 07:15. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “再见，我的孩子。前院和后园里……” 梨泰院万圣节惨案发生第49天的16日上午10点，在首尔市钟路区曹溪寺大雄殿前院。牺牲者李志汉（音）的母亲赵美恩（音）登上舞台，拿着麦克风唱了摇篮曲，向儿子告别。 当天，赵某代表遗属朗读了写给遇难者的信，并表示“我还没有申报志汉的死亡，希望能够重生在最安全的国家，无忧无虑地幸福。”赵某在读信时失声痛哭，场内到处传来了哭泣声。 大韩佛教曹溪宗社会福利财团当天为纪念梨泰院惨案遇难者的灵魂，举行了“10月29日惨案遇难者追悼慰灵祭（七七）”。在零下7度的严寒中，150多名遗属和500多名佛教信徒参加，祭坛上放上了经遗属同意的78人的灵位。其中67人还有遗像。首先进行了意味着遇难者人数的158次敲钟，接着进行了祈祷死去的灵魂出生在好地方的“荐渡仪式”。 曹溪寺总务院长真愚（音）大师通过追悼法文表示：“我们所有人都是相互联系的，我的事情就是你的事情，你的事情就是我的事情，应该给灵驾（意为灵魂的佛教用语）和家人以无限的安慰。”曹溪寺青年会长李秀敏（音）通过追悼词表示：“在那里不是你们的错。希望大家忘记所有的痛苦，在没有痛苦的地方安息。” 法文结束后，遗属们依次登上祭坛，在遗像前低首。面对遇难者遗像，部分遗属放声大哭，部分遗属神情失落。接着，举行烧毁遇难者灵位和衣服的“烧奠”仪式后，遗属们的痛哭声充满了大雄殿前院。 10月29日梨泰院惨案遇难者家属协议会副代表李正民（音）表示：“即使是为了国家的未来，也要让有责任的人进行真正的道歉，直到他们下定决心今后不再发生此类惨案为止，（遗属们）将一直在一起。” 此外，韩国大学生进步联合的6名会员当天白天进入首尔永登浦区国民力量党分部，要求参与梨泰院惨案国政调查及与该党紧急对策委员长郑镇硕面谈等，被警察逮捕。

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