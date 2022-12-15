当年与偶像合影的12岁少年在10年后的世界杯上与梅西合作制造3球. December. 15, 2022 07:58. by 金培中 wanted@donga.com. “卡塔尔世界杯即将成为一届‘梅西的世界杯’。” 14日在卡塔尔卢塞尔体育场举行的卡塔尔世界杯阿根廷队和克罗地亚队的半决赛结束后，英国媒体BBC做出了上述报道。“足球之神”里奥内尔•梅西（35岁•阿根廷）只要再赢下一场比赛，就将捧起自己的首座世界杯冠军奖杯。 阿根廷队当天以3比0战胜克罗地亚队，继2014年巴西世界杯后时隔8年再次登上决赛舞台。决赛将于19日凌晨0时（韩国时间）举行。在世界杯上共获得2次冠军的阿根廷队，自1986年墨西哥大赛以后，36年来一直未能再拿到过冠军奖杯。参加了5次世界杯的梅西至今还没有获得过世界杯冠军。对于宣布此次大赛是自己最后一次参加世界杯的梅西来说，此次卡塔尔世界杯是他获得冠军的最后机会。 当天首发出场的梅西在上半场第34分钟凭借点球率先攻入一球。梅西利用假动作骗过守门员后向皮球踢向球门右上角。克罗地亚队的守门员利瓦科维奇扑向另一边，只能眼睁睁地看着皮球飞入自家网窝。凭借此粒点球，梅西在本届世界杯上已经攻入五球，与基利安•姆巴佩（24岁•法国）并列射手榜首位。这也是梅西在世界杯上取得的第11粒进球，由此他超越了加布里埃尔•巴蒂斯图塔（53岁•10球），成为阿根廷世界杯进球最多的球员。只要再进一球，就能与世界杯总进球数排名第5位的“足球皇帝”贝利（82岁•巴西）并驾齐驱。目前世界杯总进球榜排名第一的是德国队的米洛斯拉夫•克洛泽（44岁•退役）。 凭借出色的脚下功夫多次冲破克罗地亚队防守的梅西，在球队2比0领先的下半场第24分钟创造了本届大赛中最惊人的场面之一。在球场中线附近接到球的梅西在克罗地亚后卫约斯科•格瓦迪奥尔（20岁）的牵制下涌向球门前。格瓦迪奥尔在本次大赛中展现了出色的防守能力，是受到欧洲顶级俱乐部关注的球员。梅西似乎要教一手格瓦迪奥尔，在底线附近巧妙地晃过对方，将球传给了球门前伺机而动的胡里奥•阿尔瓦雷斯（22岁），帮助对方攻入了制胜一球。在4年前的2018年俄罗斯世界杯小组赛上，阿根廷队曾以0比3输给克罗地亚队，本场比赛阿根廷队回敬了对方一个3比0。 取得大赛第3次助攻的梅西与安托万•格里兹曼（31岁•法国）位列助攻榜并列第一。如果再增加1次助攻，梅西就将追平阿根廷足球英雄迭戈•马拉多纳（1960~2020年）保持的世界杯最多助攻记录—8次。当天的比赛是梅西参加的第25场世界杯比赛，如果决赛出场，届时他将超越德国的洛塔尔•马特乌斯（61岁），刷新世界杯最多出场纪录。在此次大赛中第四次被选为“当场最佳球员”的梅西表示，“没有想到会输给沙特阿拉伯队，所以世界杯首场比赛对我们来说是打击。但是我们已经证明了阿根廷队是多么的强大。在与沙特队的比赛之后，虽然每场比赛都像决赛一样，但都取得了胜利。希望下场比赛也能赢。” 克罗地亚队主教练兹拉特科•达利奇（56岁）在赛后表示，“梅西是这个世界上最优秀的球员。在今天的比赛中，梅西是我们期待已久的梅西。”英国BBC（8.46）、Whoscored.com（8.6分）等媒体也给梅西打出了两队中最高的评分。

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